Renda: “Anche Catanzaro si prepara ad entrare nella rete digitale dell’Anagrafe nazionale popolazione residente’  

L’amministrazione comunale di Catanzaro si prepara ad entrare nelle prossime settimane nella rete dell’Anpr, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

Se ne è discusso nella riunione della commissione servizi demografici, presieduta da Giuliano Renda, a confronto con l’assessore al ramo Alessandra Lobello.

“E’ stato un momento di approfondimento proficuo per l’organismo consiliare che ha voluto ringraziare l’assessore Lobello per la disponibilità e l’impegno dimostrato nel portare avanti l’iter di un servizio importante per i cittadini.

Anche il Capoluogo – afferma Renda – si allinea alle previsioni di legge riguardo l’utilizzo del sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività o effettuare statistiche.”

Uno strumento che mette in rete l’intera Pubblica amministrazione, attraverso una modalità di accesso unica, con notevoli benefici per i cittadini e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici.

Per fare un esempio, un cittadino di Milano che si trova a Catanzaro e che ha necessità di reperire un certificato potrà acquisirlo facilmente, anche fuori dal Comune di residenza, superando le lungaggini burocratiche finora richieste.

Nel corso dell’incontro della commissione, abbiamo avuto conferma dall’assessore Lobello che l’ingresso nell’Anpr è il primo passaggio propedeutico verso la digitalizzazione di tutti i servizi demografici, nell’ambito di un percorso seguito con impegno dalla dirigente Simona Provenzano e dal responsabile Franco Catanzaro.

Un settore che in quest’ultimo anno non si è mai fermato davanti all’emergenza covid e ha sempre tenuto aperte le porte agli utenti gestendo gli adempimenti in sicurezza.

A tal fine – conclude Renda – per consentire l’adeguamento dei sistemi, giorni 8 e 9 aprile gli uffici anagrafe di Palazzo de Nobili e della sede di Lido resteranno chiusi al pubblico”.