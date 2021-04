Fiorita: “Il Papa traccia, nel libro di Bertolone, la strada da seguire essere fratelli e non rivali o nemici”

di Nicola Fiorita*

Ero uno studente ragazzino, iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, naturalmente colmo di grandi ideali e di una pulsante sete di giustizia, quando lessi il libro di Nando Dalla Chiesa (Il giudice ragazzino, Einaudi, 1992) che illuminava la vita di Rosario Livatino e restituiva all’Italia la possibilità di rompere il silenzio che ne aveva circondato l’omicidio.

Livatino esercitava la propria funzione di giudice lontano dai clamori mediatici in maniera rigorosa ed incorruttibile

Rosario Livatino era un giudice sobrio, per l’appunto silenzioso e riservato, che viveva in una delle tante periferie poco battute e poco conosciute del Paese, e che esercitava la propria funzione di giudice lontano dai clamori mediatici in maniera rigorosa ed incorruttibile. Fu ucciso, ancora giovanissimo, mentre da solo attraversava una superstrada assolata a bordo di una vecchia Ford Fiesta amaranto per recarsi al proprio posto di lavoro. Rosario Livatino era anche un cattolico, che riteneva che la fede dovesse illuminare ogni proprio atto e anche per questo credeva nel perdono, in una giustizia che ripara e non si vendica, in una pena che recupera e non seppellisce, in una società che rifiuta la prepotenza criminale e si evolve nel rispetto, nell’attenzione, nella cura di ogni persona.

La Chiesa si è schierata con tutte le proprie armi nel fronte di chi combatte la violenza mafiosa e oggi indica al popolo di Dio

Non potevo immaginare allora che Rosario Livatino sarebbe diventato santo. Nessuno lo avrebbe potuto immaginare. Ma nei trent’anni che sono trascorsi dalla sua morte, la Chiesa si è schierata con tutte le proprie armi nel fronte di chi combatte la violenza mafiosa e oggi indica al popolo di Dio, per la seconda volta dopo la beatificazione di padre Puglisi, che combattere le mafie è opera meritoria, che chi muore per mano mafiosa è un eroe, che i protagonisti di questa lotta sono simboli splendenti e modelli da emulare, o per dirla con terminologia meno laica che l’impegno verso la l’estirpazione della piaga mafiosa è opera di pace, di carità e di giustizia. Addirittura di santità, in questo caso.

E così la società meridionale può ritrovarsi, e ritrovare i propri valori più profondi, anche intorno a due figure che vengono elevate a modelli, non isolati in una perfezione irripetibile ma replicabili da chiunque voglia sforzarsi di essere migliore e di rendere migliori il contesto in cui viviamo. Due siciliani figli del popolo, semplici e coerenti, come padre Puglisi e Rosario Livatino.

Il lavoro silenzioso di Monsignor Bertolone come guida della Diocesi di Catanzaro- Squillace e per la beatificazione di Puglisi e Livatino ha ricevuto il miglior sugello, quello del Papa

In entrambi i casi a promuoverne la beatificazione, ricoprendo la carica di postulatore nel procedimento canonico, è Monsignor Bertolone. Di questo – anche di questo – dobbiamo essergliene grati tutti, come italiani, come gente del Sud, come singoli individui. Ma la vera notizia è che il riconoscimento di tale prezioso impegno arriva oggi da Papa Francesco, che firma la prefazione del libro che Monsignor Bertolone dedica proprio alla figura di Rosario Livatino.

Credo che l’arcivescovo di Catanzaro non potesse ricevere regalo migliore per la ricorrenza dei suoi dieci anni alla guida della nostra comunità. E credo che proprio nelle parole di Francesco si possa individuare il modo migliore per celebrare l’uno e l’altro avvenimento e per trarre insegnamenti sulla strada da percorrere “La sua testimonianza martiriale di fede e giustizia sia seme di concordia e di pace sociale, sia emblema della necessità di sentirci ed essere fratelli tutti, e non rivali o nemici”

*Docente Unical