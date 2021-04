Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo Messe per i defunti al cimitero di via Paglia

Domenica di Pasqua, per valori ed antiche tradizioni, Lunedì dell’Angelo alle ore 09:30, nel nostro Cimitero, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Defunti.

L’annuncio è di Don Andrea Perrelli, cappellano del cimitero che dice : “La breve sosta fra le tombe ci faccia riscoprire l’evento di quel primo giorno della settimana, che è più uno spavento che un’allelluia. Viviamo questa Pasqua come una invocazione del Vescovo Vincenzo: ‘ Infondi il Tuo Spirito Divino nella magnifica avventura della nostra vita. Soffio che vivifica gli oleandri lungo il mare e suscita nuove speranze di energia.’ Benedetta Città delle 3 V, ‘ il paese delle tenebre, la terra dell’oblio’ (Sal. 88.13), Benedetta città di Vitaliano Patrono, Benedetta se sarai dimora di cuori ardenti, di estasi sante, di ardente speranza, abitata dai figli della luce e figli del giorno, dove si è accesa la luce, la Luce di Pasqua che non finisce”.