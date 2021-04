L’artigianato culinario incontra l’arte di Viapiana e un packaging diventa il racconto di una terra

E’ ancora un’opera d’arte quella che Luca Viapiana regala agli occhi di chi incrocia i suoi lavori e allo spirito di chi prova piacere nell’ammirarle.

L’artista catanzarese ha firmato il packaging di un’azienda di Badolato che produce dolci artigianali.

L’attaccamento per la sua terra, il sentimento di appartenenza, lo studio delle tradizioni, diventano arte nella testa di Luca Viapiana che riesce a trasferire tutto ciò su qualsiasi superficie bianca gli si presenti davanti.

Una donna giovane impasta un dolce tradizionale, e diventa il simbolo di come si tramandino le tradizioni, sullo sfondo il borgo incantato di Badolato, quella chiesa dell’Immacolata, posta in un luogo impervio da raggiungere eppure, forse anche per questo così affascinante.

L’artigianato culinario ha incontrato l’arte e ciò che ne è venuto fuori è un risultato di rara qualità per chi ha pensato che la seconda Pasqua trascorsa nel periodo della pandemia potesse diventare anche un’opportunità.