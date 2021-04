Attimi di paura per l’ex Grassadonia, si accascia durante la partita

Un mancamento e l’immediato intervento dei sanitari in panchina: sono stati attimi di apprensione per l’ex giallorosso Gianluca Grassadonia, oggi alla guida del Pescara in serie B. Impegnato a Brescia con i suoi nel match contro le rondinelle, il tecnico salernitano si è improvvisamente accasciato a bordo campo nel fine gara per un malore, venendo soccorso dai sanitari del club biancazzurri e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Grande paura per lui, anche alla luce del caso di positività covid accertato nel gruppo squadra pescarese alla vigilia della sfida del “Rigamonti”. Pochi minuti fa un messaggio del club abruzzese ha tranquillizzato: “Tutto ok, mister”.