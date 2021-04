Opi Catanzaro, soddisfazione per l’elezione della catanzarese Ranieri in seno alla federazione nazionale

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Opi Catanzaro

E non potrebbe essere diversamente: è la prima volta che un infermiere dell’Ordine di Catanzaro entra nella massima rappresentanza nazionale della categoria. L’evento prende forma l’ultimo fine settimana di marzo a Roma durante le elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

La catanzarese Susy Ranieri è stata eletta nella Commissione di Albo degli Infermieri Pediatrici per il quadriennio 2021 – 2025.

E all’Opi Catanzaro, l’Ordine Provinciale degli Infermieri, è scattato il legittimo entusiasmo.

«L’elezione di Susy in seno alla Federazione Nazionale – sottolineano la presidente Giovanna Cavaliere e il Consiglio Direttivo – è in perfetta linea con gli impegni programmatici che abbiamo assunto all’atto del nostro insediamento ai primi dello scorso mese di novembre.

Nelle nostre intenzioni c’è, infatti, la volontà di rafforzare la sinergia istituzionale e la collaborazione progettuale sia con gli altri Ordini provinciali, sia con la FNOPI, egregiamente presieduta da Barbara Mangiacavalli. E ciò diventa altamente strategico in questo particolare momento storico di incalzante pandemia in cui gli infermieri, anche per via del venire meno del vincolo di esclusività, devono essere coinvolti nella campagna vaccinale in vista del raggiungimento in tempi relativamente brevi dell’immunità di gregge».

Poi le parole per l’eletta. «La soddisfazione e il plauso per lo straordinario risultato – concludono la presidente e il Direttivo – si uniscono alla sincera stima, umana e professionale, nei confronti di una infermiera con la “I” maiuscola che ha sempre fatto del suo operato in corsia una straordinaria missione di vita».

Emozionata e soddisfatta Susy Ranieri si dice onorata di poter rappresentare a livello nazionale l’Ordine di Catanzaro.

«Assumo l’incarico – evidenzia con tanto di ringraziamento per chi l’ha voluta in questo ruolo – con alto senso di responsabilità.

Profonderò tutte le energie per favorire la crescita degli infermieri pediatrici, di cui sono onorata di fare parte, con la consapevolezza che la specificità del nostro ruolo testimonia l’alto livello professionale raggiunto nel tempo dalla categoria».

Susy Ranieri è nata a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (nel Soveratese) ma è cresciuta, vissuta a Catanzaro.

Infermiera pediatrica al Soc di Ematologia – Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” del capoluogo di regione, è presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici Opi Catanzaro per il quadriennio 2020 – 2024.