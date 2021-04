Turismo e promozione culturale, la Camera di Commercio di Catanzaro al fianco di Soverato e dell’intera provincia

Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha incontrato, nella giornata di lunedì, il sindaco e il presidente del Consiglio comunale di Soverato, Ernesto Alecci ed Emanuele Amoruso, per discutere delle iniziative nel campo turistico e della promozione culturale che saranno attivate nei prossimi mesi sul territorio soveratese e più in generale in provincia.

Nel 2021, infatti, ricorreranno i 500 anni della “Pietà” scolpita nel 1521 da Antonello Gagini, allievo di Michelangelo, che oggi è ospitata presso la chiesa di Maria Santissima Addolorata nel borgo di Soverato superiore.

Compatibilmente con le disposizioni anti-Covid, infatti, la città di Soverato intende promuovere una serie di iniziative volte a celebrare la ricorrenza: tra queste è prevista la pubblicazione di un libro a cura di Gianfrancesco Solferino edito da Rubbettino.

Inoltre, nell’ottica della collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale della provincia, il Comune di Soverato sta pensando a come promuovere anche le aree interne della provincia anche attraverso la collaborazione con altri Comuni: «I progetti di cui abbiamo discusso con il sindaco Alecci e il presidente Amoruso – ha detto Rossi al termine dell’incontro – s’inquadrano perfettamente nelle competenze della Camera di Commercio e soprattutto hanno come base un concetto fondamentale che è quello della qualificazione dell’offerta culturale e turistica.

Ragionando in questi termini, l’Ente camerale può essere partner, come già fatto anche in passato, delle iniziative e contribuire così nella realizzazione di iniziative che abbiano un vero impatto sul territorio.

Questo lavoro è già stato avviato negli anni scorsi e ancor di più nel 2020, nonostante la pandemia, attraverso la collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche per quello che è un progetto su base triennale in cui è coinvolto tutto il territorio provinciale».

A pochi mesi dall’inizio della stagione estiva, la più redditizia dal punto di vista economico per il territorio calabrese, nonostante i numeri sui contagi e le notizie legate alla campagna vaccinale non permettano ancora di vedere la fine delle difficoltà, è importante ragionare su quali attività allestire per far sì che il Catanzarese possa essere un’area capace di attrarre turisti in piena sicurezza: «Ci stiamo avvicinando alla seconda stagione estiva in tempo di Covid-19 e non possiamo pensare di affrontarla senza dare le giuste garanzie a operatori e turisti.

Con il supporto della Camera di Commercio di Catanzaro stiamo ragionando su alcuni strumenti, anche tecnologici, che potranno essere utili. Di certo, vogliamo celebrare ricorrenze importanti come quella dei cinquecento anni della scultura del Gagini e vogliamo farlo coinvolgendo la città, i calabresi e i turisti perché si tratta di un’occasione importante per far conoscere una vera meraviglia della nostra regione», ha detto Alecci.