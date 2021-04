Una guida all’acquisto dei tappeti da salotto

Alcuni credono, erroneamente, che i tappeti siano soltanto articoli ingombranti che accumulano polvere: nulla di più sbagliato, dato che i prodotti moderni resistono bene allo sporco e alle macchie, sono facili da pulire e sono progettati per regalare a qualunque stanza un autentico tocco di stile.

Dai un’occhiata, per esempio, ai tappeti proposti da Smart Arredo Design: per essi sono stati selezionati solo ed esclusivamente i migliori materiali, funzionali ed ecologici, come il polipropilene intagliato a mano, il poliestere e il cotone. Per igienizzare tali superfici basta una passata di aspirapolvere, o al limite un comune detergente. Optare per complementi all’avanguardia significa anche risparmiare tempo per la manutenzione!

Su smartarredodesign.com trovi una vasta gamma di elementi per la casa, dai mobili agli accessori, tutti concepiti nel pieno rispetto dell’essenzialità e del minimalismo. I tappeti offerti sullo shop sono puri e semplici nelle forme, e contribuiscono a rendere ogni ambiente più luminoso ed elegante. Questo, del resto, è l’obiettivo del team dell’e-commerce: aiutare i clienti a impreziosire le proprie dimore con soluzioni innovative, ottimizzando lo spazio in maniera intelligente.

Tappeti con textures astratte o geometriche, con pattern floreali, caratterizzati da tonalità calde o fredde; tappeti patchwork, variopinti, neutri, perfetti per tutti i contesti. Continua a leggere per scoprire quali sono i modelli che non puoi lasciarti sfuggire!

Il tappeto Kloud

La nostra guida all’acquisto include, innanzitutto, il tappeto Kloud di Smart Arredo: a dir poco originale, in polipropilene ed eccellente per le aree living di stampo contemporaneo. L’aspetto del prodotto ispira sensazioni di armonia e di equilibrio, e rinuncia a tutto ciò che è superfluo a favore di una ricercata sobrietà.

Per le sue sfumature, questo tappeto si integra benissimo in qualsiasi locale. Si tratta, con ogni probabilità, di uno dei più duttili e versatili del negozio.

Il tappeto Oman

Il tappeto Oman è straordinariamente delicato nelle linee e nei motivi ornamentali. L’ideale per chi desidera un accessorio “soft”, vagamente vintage eppure moderno, ponte di contatto tra passato e presente.

Di nuovo, ci riferiamo a un articolo di polipropilene la cui tinta crema è un vero toccasana per lo sguardo. Qualcuno potrebbe temere che un tappeto così chiaro si sporchi in men che non si dica, ma ricorda che tale materiale si pulisce altrettanto facilmente! Una scelta unica ed esclusiva per il tuo soggiorno.

Il tappeto Linton

Nel novero dei tappeti da salotto inseriamo anche Linton, un tripudio di gradazioni pastello che evocano i colori del cielo e del mare. L’azzurro e il turchese dominano il quadro d’insieme, e si sposano in modo ottimale con qualche punta di viola, di oro e di blu.



Tappeto Linton

Questo tappeto è consigliato a tutti coloro che amano tali nuances, e che vogliono valorizzare la propria casa con un complemento inconfondibile. I materiali, stavolta, sono il cotone e il poliestere, rispettivamente per il 75% e per il 25%. Linton è quindi emblema di solidità, di longevità e di resistenza all’usura e al calpestio frequente.

Il tappeto Hassan

Passiamo a un altro tappeto di Smart Arredo: Hassan, un elemento patchwork il cui design è arricchito da numerose tonalità. Senza dubbio uno dei più particolari, allegro e raffinato, piacevole da percorrere a piedi nudi e anche soltanto da osservare!

Una composizione del genere è un eccezionale tocco di classe per la tua zona living. Una superficie in polipropilene multicolor, divertente e fonte di brio. Molti selezionano il tappeto Hassan sia per il soggiorno sia per la camera da letto, che sia degli adulti o dei bambini, per rendere l’ambiente nel complesso più vivace.

Il tappeto Benny

Ti indichiamo, infine, il tappeto Benny che somiglia quasi a una di quelle antiche vetrate decorative. Un simbolo di ricercatezza senza pari, ideale se desideri che il tuo salotto sia moderno ma anche elegantissimo.



Benny – Tappeto da salotto

La bellezza procede a braccetto con la praticità: Benny è in tessuto antiscivolo, certificato e del tutto sicuro per i più piccoli e per le persone anziane. Si lava tranquillamente in lavatrice, è di elevata qualità e richiede una manutenzione esigua. Le dimensioni disponibili sono tre, dunque non preoccuparti se il locale di destinazione non è molto grande.

Tappeti da salotto e per molte altre stanze

Finora abbiamo parlato di tappeti da salotto, ma non è detto che tali accessori non possano essere sistemati nelle altre stanze della dimora.

Questi oggetti sono perfetti per la camera da letto, come già abbiamo evidenziato, e per la sala da pranzo. Non solo: sono ottimi per lo studio e per l’home-office, soprattutto se abbinati a una buona scrivania e ad un paio di sedie ergonomiche.