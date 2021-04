Cinque imprenditori del centro storico lanciano l’iniziativa “Megghiu duva nui”

Cinque giovani imprenditori, titolari di attività nel centro storico di Catanzaro, hanno deciso di lanciare un’iniziativa promozionale ” Megghiu duva nui” .Nasce dall’idea di voler servire, coccolare e premiare i clienti che acquistano nei piccoli negozi del centro.

Questo permetterà alla clientela di avere uno sconto sugli acquisti. Una piccola attenzione che in questo momento, di sicuro, può fare solo piacere! La frase dialettale che dà il titolo all’iniziativa, viene dal tipico modo di dire catanzarese, quando si vuole fare capire ai propri clienti, che c’è solo da guadagnarci….

I clienti che effettueranno una spesa minima di 10€ in una delle tre attività, dopo aver fatto timbrare lo scontrino dal negoziante, esibendolo in uno degli altri esercizi commerciali che partecipano all’iniziativa, avranno diritto ad uno sconto del 10% sugli acquisti.

Acquistando in tutti e tre i negozi, si arriva ad avere nel totale il 30% di sconto sulla spesa…

A questo si aggiunge una tessera fedeltà: con 10 spese nei negozi aderenti, di un valore minimo di 10€ (una spesa un timbro), quindi a tessera completata, si avrà uno sconto del 20% oppure un omaggio in un’ attività commerciale a scelta tra quelle che partecipano.

I negozi che partecipano all’iniziativa sono attività di generi alimentari :

– La Macelleria Casa della carne halal ( piazza Duomo,3)

– L’angolo della frutta ( via Monte)

– La pescheria Le meraviglie del mare ( Scesa via Eroi).

Che dire: vi aspettiamo….Megghiu duva nui!!!