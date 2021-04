A Soveria Simeri il 25 aprile tra lezioni sulla Costituzione e il ricordo dei partigiani

Un incontro fatto dai giovani e per i giovani quello che si è tenuto nei giorni scorsi in diretta streaming dal Comitato Provinciale Anpi di Catanzaro. Un webinar che si è svolto mettendo a confronto ragazzi di età molto diversa tra loro, da una parte “i piccoli” della Prima o Poi Association che si sono confrontanti con ragazzi frequentanti la quinta classe del liceo scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro, alcune studentesse universitarie, la professoressa Raimonda Bruno, Mario Vallone, presidente del Comitato Anpi Provinciale Catanzaro e il costituzionalista Silvio Gambino, professore Unical.

Nel corso dell’incontro il tema centrale è stata la Carta Costituzionale e il suo valore assoluto di carta dei diritti e dei doveri, simbolo di libertà e giustizia.

Mario Vallone ha avuto modo di reincontrare alcuni dei ragazzi della Prima o Poi nel webinar organizzato con la terza classe della locale scuola media, anche qui una giornata intrisa di significato e soprattutto tanta speranza posta nei giovani.

Durante il 25 aprile anche Soveria Simeri ha voluto ricordare chi ha perso la vita perché ha deciso, in quei giorni terribili, di prendere parte, di parteggiare, di essere partigiano. Una cerimonia semplice e veloce in ottemperanza alle normative per il contenimento della pandemia da Covid19.

Accanto all’albero dove è issata e sventola la bandiera tricolore l’Amministrazione Comunale rappresentata da Nadia Lorusso e Mimmo Cosco, dall’Avis sezione comunale di Soveria Simeri, rappresentata dal vice presidente Eugenio Generoso che ha detto “Avis è vicino ai giovani in tutte le loro iniziative perché il volontariato è un mondo di resistenti, spesso la vera risposta, anche in tempo di Covid a domande a cui la sanità ordinaria non sa rispondere” e dalle giovani rappresentanti della Prima o Poi Association, Rossana Talarico e Alessia Guzzi.

In una giornata di sole sono stati elencati i nomi di trenta partigiani calabresi a ricordo di quando anche la nostra terra abbia sofferto la dittatura fascista e di quanto sangue ha offerto per la Liberazione. “Una giornata dedicata al ricordo e ad un simbolico passaggio di testimone ai giovani affinché l’esperienza di ieri rappresenti baluardo contro ogni tipo di sfruttamento o di ritorno a regimi totalitari e assolutistici”. Ha detto Nadia Lorusso. “Ogni amministrazione ha il dovere di insegnare ai più giovani che la libertà non è per nulla un piatto pronto da mangiare, va conquistata e difesa”.

Aggiunge Mimmo Cosco, assessore del piccolo comune. “Può anche sembrare anacronistico ma non è così, in ogni parte del mondo c’è gente che resiste contro la fame, le ingiustizie, i dittatori, c’è chi resiste alla miseria e allo sfruttamento, è per questo che abbiamo voluto celebrare la Resistenza perché sia simbolo di un Non arrendersi