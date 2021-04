Creme e sieri alla bava di lumaca per prendersi cura della pelle secca, grassa e mista

A ciascun tipo di pelle un trattamento idratante specifico: i sieri e le creme alla bava di lumaca Bioluma nascono con l’obiettivo di fornire un adeguato livello di idratazione a pelli secche, grasse o miste. Grazie all’azione polivalente della bava di lumaca e alle formule uniche della linea, è possibile conferire a viso e corpo un aspetto più giovane e sano, nel completo rispetto del pH fisiologico della cute.

Idratare la pelle secca con la crema viso alla bava di lumaca

Risultato di una ricerca decennale, la crema viso alla bava di lumaca Bioluma è senza dubbio tra le formulazioni più indicate per il trattamento della pelle secca. Grazie alla sua funzione idratante, protegge la pelle donandole al contempo luminosità e morbidezza.

Chi ha la pelle secca lo sa bene: inestetismi e segni del tempo sono spesso causati dall’azione degli agenti atmosferici. Per contrastarli e preservare la struttura della barriera cutanea può essere necessario introdurre nella propria routine di bellezza un prodotto dalla texture delicata. La formula Bioluma, contenente un’elevata percentuale di bava di lumaca, vitamina E e preziosi oli di origine vegetale contribuisce non solo a riequilibrare il pH cutaneo, ma anche a mantenere uno stato di idratazione costante nel tempo.

Oltre a possedere una funzione nutriente, uniformante ed equilibrante, la crema viso alla bava di lumaca è un valido aiutante nel trattamento cosmetico delle rughe: l’emulsione cremosa è infatti ricca di principi attivi come l’acido ialuronico e il collagene marino, che aiutano a donare maggiore elasticità alla cute.

Per ottenere il massimo delle potenzialità è consigliato massaggiare la crema Bioluma fino a completo assorbimento, applicandola mattino e sera sulla pelle detersa ed asciutta di viso, collo e decolleté.

Purificare la pelle grassa con il siero viso alla bava di lumaca

Uno dei modi migliori per prendersi cura di una pelle grassa e soggetta a imperfezioni è quello di applicare quotidianamente cosmetici specifici caratterizzati da una texture leggera.

Il siero alla bava di lumaca Bioluma rappresenta in questo senso una soluzione preferibile alla crema idratante, in quanto è caratterizzato da una formula delicata e setosa, arricchita di principi attivi come estratto di maca, olio di avocado e vitamine C ed E.

L’insieme di questi ingredienti risulta indicato per rimuovere le impurità generate dalla produzione eccessiva di sebo, fornendo alla pelle un corretto livello di idratazione.

Applicando il siero alla mattina e alla sera, sarà così possibile dire addio allo sgradevole aspetto lucido ed oleoso tipico delle pelli grasse, donando inoltre al viso un tono più luminoso e sano.

Cosmetici alla bava di lumaca per la cura delle pelli miste

Quando il derma del viso presenta una texture disomogenea che vede alternarsi a zone secche zone grasse, normali o impure, è possibile parlare di pelle mista. Questa condizione è forse la più diffusa fra la popolazione, e risulta particolarmente concentrata in parti del viso che rientrano nella cosiddetta “zona T”.

Nonostante la detersione costituisca la base di una corretta beauty routine, in caso di pelli miste è consigliato non esagerare: un uso eccessivo di prodotti purificanti rischia infatti di disidratare eccessivamente le zone secche. Quando fronte, naso e mento sono interessati da una differente produzione di sebo può piuttosto essere utile fare ricorso all’uso di prodotti cosmetici dalla texture leggera e dalla funzione uniformante.

Oltre ad essere indicato nella cura delle pelli grasse, il siero viso alla bava di lumaca Bioluma è pensato per normalizzare le pelli miste e restituire equilibrio ed omogeneità alle aree colpite da un impoverimento del film idrolipidico (tipico delle pelli secche) così come a quelle eccessivamente appesantite da una eccessiva produzione di sebo.

Crema contorno occhi Bioluma: un ulteriore alleato per la bellezza della cute

Il contorno occhi è una delle zone del viso più delicate: per questo motivo è facilmente soggetta a frequenti alterazioni del film idrolipidico della pelle, causate dall’azione aggressiva del make up e degli agenti atmosferici.

Grazie alla crema contorno occhi Bioluma è però possibile donare allo sguardo un aspetto più luminoso e vitale, sfruttando le proprietà idratanti ed uniformati della bava di lumaca purificata.

La sua formula soffice e delicata si basa sulla sinergia di ingredienti 100% naturali fra i quali rientrano preziosi aiutanti nel trattamento anti-age e non solo, come l’olio di argan e gli estratti botanici di calendula e ippocastano.

Applicando una piccola dose di prodotto ad inizio e fine giornata e massaggiando fino a completo assorbimento, in pochi passaggi sarà possibile rinfrescare la pelle e creare una perfetta base per il trucco.

Il segreto per un’idratazione completa con la crema corpo alla bava di lumaca

Fattori come il fumo o un’alimentazione scorretta possono ridurre drasticamente l’elasticità e la morbidezza della cute nel corso del tempo. Allo stesso modo, alcuni capi di abbigliamento rivestono un ruolo fondamentale in questo processo: chi ha la pelle secca dovrebbe perciò evitare tessuti sintetici e indumenti aderenti, poiché essi impediscono la traspirazione del derma.

Per risultare tonica, luminosa e levigata, anche la pelle del corpo necessita perciò di un trattamento emolliente ed idratante capace di intervenire sulle zone cutanee più soggette a secchezza.

Grazie alla ricca concentrazione di bava di lumaca ed estratti vegetali, come l’olio di argan e l’olio di riso, la crema corpo Bioluma si presenta come un eccellente alleato nell’idratazione di zone sensibili come mani, gomiti, gambe e piedi.

Una caratteristica particolarmente apprezzabile di questo prodotto è il fatto di conferire un’azione elasticizzante e nutriente senza ungere. Per ottenere una maggiore soddisfazione sin dalle prime applicazioni è sufficiente applicare la crema corpo Bioluma sulle zone interessate almeno una volta al giorno, possibilmente subito dopo la doccia e dopo aver asciugato adeguatamente la pelle.