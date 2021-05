Casa in vendita a Catanzaro, le zone migliori per raggiungere le spiagge

Acquistare una casa a Catanzaro può rivelarsi un’ottima idea, specialmente per coloro che desiderano godersi il mare durante la stagione estiva o per chi intende investire in un immobile da mettere poi a rendita, affittandolo ai turisti. Parliamo infatti di una delle località più rinomate della Calabria: un vero e proprio gioiellino affacciato su un mare straordinario, che attira diversi turisti ma nel contempo non è ancora affollato come molte altre località del Sud Italia. La Calabria è ancora una meta perfetta per chi ama la tranquillità e vuole godersi il mare appieno e sono in aumento i turisti che preferiscono affittare una casa piuttosto che soggiornare in hotel.

Insomma: investire in un immobile e cercare case in vendita a Catanzaro non è di certo una brutta idea. Bisogna però scegliere una zona che sia comoda per raggiungere le spiagge, perché decisamente più allettante per i turisti. Vediamo quali sono le migliori da questo punto di vista.

# Catanzaro Lido

Se il centro di Catanzaro non è affacciato direttamente sul mare e potrebbe non essere l’ideale per dei turisti che vogliono trascorrere una vacanza in estate, Catanzaro Lido è invece una soluzione perfetta proprio perché si trova proprio sul tratto di costa del capoluogo. Il meraviglioso lungomare e l’ampia spiaggia di sabbia rendono questa zona alquanto allettante e di case da queste parti ce ne sono di tutti i tipi dunque non si fatica a trovare un appartamento che sia in linea con le proprie esigenze. Il prezzo medio delle case non è eccessivo, anche se spostandosi leggermente si possono trovare delle soluzioni ancora più interessanti ed economiche.

# Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Il comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si trova a sud di Catanzaro e vale la pena prenderlo in considerazione perché qui ci sono alcune spiagge davvero molto belle, che attirano ogni anno numerosi turisti. La spiaggia di Cupido ad esempio, con la sua sabbia bianca estremamente soffice ed il mare cristallino che la bagna, è una delle mete preferite da molte famiglie con bambini piccoli ma non solo. Questo è un luogo perfetto anche per gli amanti dello snorkeling che possono trovare dei fondali strepitosi.

# Copanello di Staletti

Copanello, frazione del comune di Staletti, è un’altra zona della provincia di Catanzaro che vale la pena prendere in considerazione per l’acquisto di una casa, anche se qui i prezzi tendono a salire leggermente rispetto alle località che si trovano più a sud. Parliamo infatti di una zona piuttosto turistica, il che di certo non guasta se l’intenzione è quella di affittare il proprio immobile ai turisti durante la stagione estiva. La domanda non manca di certo e si possono proporre dei prezzi un po’ di alti rispetto alle altre zone. A circa 8 km di distanza da Catanzaro, la spiaggia di Copanello si trova nel centro del golfo di Squillace, è ampia e molto suggestiva per via della presenza di una scogliera che interrompe il tratto di sabbia dorata. Molto gettonata e frequentata nella bella stagione