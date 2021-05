Beatificazione Rosario Livatino, Danilo Russo: “Suo esempio ci deve spronare a perseguire legalità e giustizia”

Di seguito la riflessione dell’assessore Danilo Russo sulla beatificazione di Rosario Livatino.

“Rosario Livatino nacque a Canicattì nel 1952, un uomo del sud che, come tutti gli uomini e le donne del sud, vivono e operano nella consapevolezza di doversi scontrare con le mille realtà della nostra amata terra. Nel 1979 diventò sostituto procuratore presso il tribunale di Agrigento e subito si diede da fare per ristabilire la Legalità in una terra martoriata dalla mafia.

Venne ucciso il 21 settembre 1990 sulla SS 640 Caltanissetta-Agrigento. San Giovanni Paolo II lo definì martire della giustizia e oggi la proclamazione di Livatino all’altare dei Beati deve dare forza ai tanti uomini e donne delle istituzioni per gridare “No alle mafie”, un grido unanime di legalità e giustizia sulle orme di Cristo. Sapere, inoltre, che il nostro arcivescovo, sua eccellenza monsignor Vincenzo Bertolone, è stato il postulatore della causa di beatificazione del giudice Livatino, deve spronare ancora di più la nostra comunità a perseguire il bene e la giustizia”.