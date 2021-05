Comune Catanzaro, ripartono le procedure concorsuali: il 26 prove scritte per istruttore direttivo psicologo

Ripartono le attività relative alle procedure concorsuali bandite dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo. L’assessore al personale Danilo Russo rende noto che “sono state fissate per mercoledì 26 maggio, presso l’edificio giuridico del campus dell’Università Magna Graecia, le prove scritte delle selezioni per due posti di istruttore direttivo psicologo, categoria D, tempo indeterminato e pieno.

I 33 candidati dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni, indicate nell’apposito avviso pubblicato sul portale del Comune, in ossequio al Protocollo che regola lo svolgimento dei concorsi pubblici nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza covid. L’amministrazione comunale – conclude Russo – riprende, dunque, tutti gli adempimenti per dare seguito ai concorsi già avviati in applicazione della normativa vigente in tema di salute e sicurezza”.