Comune Catanzaro, domani incontro online per idonei ad ultimi concorsi

Per venire incontro alle richieste di alcune persone risultate idonee alle prove concorsuali di istruttore amministrativo, istruttore contabile e assistenti sociali, l’assessore al Personale Danilo Russo ha organizzato per domani, giovedì 20 maggio, alle ore 12, un incontro on line, rivolto a tutti gli idonei, nel corso del quale, insieme ai funzionari del settore, verrà illustrato il modo in cui l’amministrazione gestirà le graduatorie anche in merito a eventuali scorrimenti per le cosiddette assunzioni in cessione (delle stesse graduatorie) agli enti che ne faranno richiesta.

Per partecipare all’incontro, il settore Personale invierà apposito link alle mail degli idonei.