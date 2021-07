Via Crispi, se la ‘composizione’ di spazzatura ‘orna’ il parchimetro

Sembra uno scherzo ma non lo è. E anche se lo fosse sarebbe di orribile gusto. E’ questa la scena che ci si è trovati davanti oggi nel tardo pomeriggio transitando per via Crispi, via centrale ed elegante della città.

La consueta ‘composizione di rifiuti’, così poco artistica e assai maleodorante, grande attrattiva per topi e affini soprattutto sotto questo sole di luglio, per gli ‘artisti locali’ questa volta ha ‘ornato’ un parchimetro.

Impedendo anche di poter segnare la propria sosta a chi volesse non andare incontro a contravvenzioni.

I comportamenti così dannosi per l’ambiente, nella mancanza di senso civico da parte di chi li compie, e nel continuare a non prendere provvedimenti, magari aumentando i controlli a riguardo, da chi dovrebbe, finiscono quindi in città per divenire perfino ‘fantasiosi’. Per la gioia di topi e affini, e un po’ meno per quella dei residenti e dell’aria pubblica.