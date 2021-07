3 Consigli per una Strategia di Marketing Post-Crisi

Il Covid-19 ha cambiato il mondo.

Lo ha fatto durante il culmine della pandemia e ha continuato a farlo anche un anno dopo, quando la campagna di vaccinazione era già attiva in tutto il mondo.

Cosa è cambiato?

Le abitudini di milioni e milioni di persone, il modo di acquistare online e di ragionare prima di compiere una scelta hanno mostrato cambiamento, e questo ha costretto imprese e agenzie pubblicitarie a rivedere gli approcci ai vari canali di comunicazione.

Oltre ai cambiamenti sono anche arrivate nuove opportunità, e questo mix dà la spinta necessaria alle aziende per offrire ai consumatori sempre e solo il meglio lungo tutto il processo di acquisto.

Così come i clienti sono il fulcro di ogni azienda e gli impiegati i pilastri che la tengono in movimento, i consumatori sono la base di ogni attività commerciale, e saperli attirare e soprattutto fidelizzare diventa sempre più complesso.

Come prendere al volo le opportunità offerte dal periodo post-crisi e migliorare gli affari?

Ecco 3 consigli.

Più Vicini al Cliente

Oggi più che mai, non basta offrire un sito web rapido e transazioni immediate.

Le grandi aziende spesso peccano nella comunicazione con il cliente, oppure lo seguono solo per inviare e-mail e newsletter generiche.

Utilizza i regali pubblicitari che consentono a negozi, agenzie, aziende, fabbriche, artigiani e professionisti di ogni tipo di avvicinarsi al cliente in modo unico, per stabilire una connessione materiale che si tocca con mano e che rappresenta i valori e le qualità della tua azienda.

Sebbene le penne biro siano un classico dei regali promozionali, per la tua attività puoi scegliere delle shopper cotone personalizzate in cui inserire i prodotti che vendi, o altri piccoli gadget pubblicitari da offrire ai migliori clienti.

Puoi regalare le shopper in cotone personalizzate, come quelle che trovi su Maxilia Italia, anche ai tuoi dipendenti per ringraziarli degli sforzi fatti per ottenere il massimo.

Chatbot per un Servizio Efficiente

A volte, il supporto clienti è troppo occupato.

Implementare una chat automatica che risponda alle domande più frequenti dei clienti può rivelarsi in grado di cambiare le sorti di un’impresa.

Nessuno ama restare troppo in attesa, soprattutto in caso di bisogno.

Un chatbot ben configurato aiuta a smistare le richieste di aiuto e anche a comunicare sui social a fini pubblicitari.

Comunicare con Precisione

Nel periodo post-Covid si possono rivedere il tono e i contenuti della comunicazione aziendale.

Le imprese sprovviste di un sito web possono cogliere l’occasione e investire su contenuti che attirino il pubblico di riferimento, per avere molte più possibilità di convertire e fidelizzare i propri clienti già acquisiti.

I contenuti aiutano anche il posizionamento nei motori di ricerca, migliorando la presenza online per ottenere ancora più chances di affermarsi nella propria nicchia di mercato.

In conclusione, una buona strategia di marketing post-Covid può sicuramente essere incentrata sull’attenzione e il supporto al cliente, nell’ottica di tenerlo quanto più a lungo possibile dato che il customer lifetime value è spesso ritenuto più profittevole rispetto alla customer acquisition.