San Vitaliano abbraccia la città: ecco il tragitto della processione

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la comunicazione ufficiale dell’arcivescovo monsignor Vincenzo Bertolone circa la processione di San Vitaliano del 16 luglio e la locandina

“Carissimi nel Signore,

allego alla presente il tragitto della processione di San Vitaliano, che si snoderà per tutta la città.

Invito tutti i presbiteri e soprattutto i parroci della città a:

· partecipare con qualche fedele al tragitto con la propria auto come segno di devozione al Santo Patrono;

· sensibilizzare i fedeli di abbellire con arazzi, damaschi, i propri balconi, soprattutto lungo il tragitto indicato:

· concelebrare giorno 16 al mattino alle ore 11 in Basilica dell’Immacolata, oppure al pomeriggio alle ore 19 al quartiere Pistoia. Conto sulla vostra presenza.

Infine, carissimi presbiteri, religiose/i e fedeli tutti, preghiamo san Vitaliano per il Bene dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, che ci liberi da ogni male e sradichi la pianta della zizzania, donandoci pace, serenità, fortezza, così come è stato per san Vitaliano durante il suo pellegrinaggio terreno.

Il Signore per intercessione della Santa Vergine, ci dia ogni consolazione celeste e ci benedica tutti”.

Vincenzo Bertolone, arcivescovo