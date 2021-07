Come scrivere un blog, consigli e suggerimenti

Vuoi scrivere articoli per il tuo blog che siano interessanti, attraggano traffico e ti aiutino a generare leads e conversioni?

Per fare tutto questo non basta scrivere contenuti generici, ma è necessario sviluppare e mettere a frutto una serie di competenze che trasformano uno scrittore standard in un buon copywriter.

Ecco alcuni consigli utili da mettere subito in pratica.

Scegli un argomento interessante

La prima cosa da fare per scrivere un blog è scegliere gli argomenti da trattare. Esistono infinite possibilità e si può facilmente affermare che qualsiasi argomento possa risultare interessante se ben trattato.

Tuttavia, qui il consiglio è specifico: scegli argomenti interessanti per il tuo pubblico!

Se il tuo pubblico è formato principalmente da amanti dei gatti, magari un articolo che parla delle ultime novità sugli ami da pesca non rientra esattamente tra i loro interessi.

Conoscere la tua target persona è la chiave per scrivere articoli che generino traffico attirando un pubblico qualificato.

Usa Google Trend per conoscere le ultime tendenze nel settore di tuo interesse e scrivere articoli rilevanti per i tuoi lettori.

Fai ricerche sul topic

Una volta scelto il tuo argomento, è bene fare una ricerca preliminare online per verificare come e quanto quell’argomento è già stato trattato da altri siti web o blog.

Se hai dei diretti competitor, assicurati di leggere i loro contenuti sull’argomento per scrivere il tuo articolo secondo un diverso punto di vista e aggiungere qualcosa di nuovo.

Oltre a questa prima ricerca, approfondisci l’argomento per trattare aspetti specifici e poco conosciuti, offrendo valore aggiunto ai tuoi lettori.

Comincia a scrivere

Quando hai le idee chiare sull’argomento e su come trattarlo, è il momento di mettersi a scrivere.

L’ispirazione può arrivare ovunque, quindi assicurati di avere sempre con te carta e penna per prendere appunti.

Se vuoi risparmiare tempo e rendere il tuo lavoro efficiente ovunque ti trovi, usa il tuo smartphone o tablet e salva i tuoi file in cloud in modo da poter completare le tue bozze al PC in un secondo momento.

A questo scopo, un gadget molto utile è la penna con gommino per touch screen, da utilizzare sia come classica penna per rapidi appunti, sia per digitare meglio sullo schermo del tuo dispositivo mobile. Puoi scegliere le penne touch screen da personalizzare con il tuo logo qui.

Crea una struttura chiara

Un buon articolo, oltre che interessante, deve essere ben strutturato e soprattutto facile da leggere.

Un blocco di testo che occupa l’intera pagina potrebbe scoraggiare il lettore anche se il titolo e l’argomento sono di suo interesse, quindi struttura le informazioni in paragrafi e sottoparagrafi, e usa frasi brevi e di facile leggibilità.

Usa grassetto e corsivo con parsimonia ma in maniera mirata, per sottolineare concetti e parole chiave, e aggiungi elenchi puntati per schematizzare e aiutare il lettore a trovare più facilmente le informazioni di suo interesse.

Presta particolare attenzione alla sezione introduttiva: rendila accattivante anticipando i contenuti dell’articolo in modo che il lettore sia spinto a scoprire cosa c’è dopo e legga fino alla fine.

Immagini e SEO

Dal momento che si tratta di contenuti digitali, una parte importante della stesura dell’articolo riguarda l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Utilizza le parole chiave più importanti rispetto all’argomento trattato e integrale intelligentemente all’interno del tuo blog, oltre che nel titolo e nella meta description.

Aggiungi immagini esplicative del contenuto che rendano l’articolo visivamente più interessante, e non dimenticare di ottimizzarle inserendo l’alt tag adatto.

Concludi con una CTA

Che il tuo scopo sia aggiungere contatti alla tua mailing list o vendere un servizio, aggiungi alla fine del tuo articolo una Call-To-Action chiara che inviti il lettore a compiere l’azione di tuo interesse.

Aggiungi un pulsante o un link che porti il lettore direttamente alla pagina desiderata, sia esso il carrello o la sezione commenti, e includi la possibilità di condividere il tuo articolo sui Social per massimizzare la tua visibilità.

Utilizza subito questi consigli per scrivere un blog interessante e raggiungere i tuoi obiettivi.