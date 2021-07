Dalle 11 celebrazioni per S. Vitaliano. Dalle 16 la processione (in auto)per tutta la città

Inizieranno alle 11 i festeggiamenti per il Santo Patrono di Catanzaro, San Vitaliano. Nella Basilica dell’Immacolata la tradizionale messa della mattina. Poi a partire dalle 16, sempre con partenza dalla Basilica, il simulacro del Santo, scortato dalle forze dell’ordine attraverserà i quartieri in processione a bordo di un’auto scoperta.

La processione proseguirà passando per il centro storico tra cui il Duomo e procedendo per tutti i quartieri indicati nella locandina, arriverà nel quartiere marinaro dopo aver attraversato le zone a nord e sud della città, toccando i punti in cui esistono dei luoghi simbolo di sofferenza e anche di speranza.

All’arrivo a cimitero di via Paglia accoglierlo Monsignor Francesco Isabello, vicario Foraneo Zona Nord . Dopo il passaggio dal Lungomare, si avvierà verso il quartiere Pistoia dove alle 19 sarà celebrata la Santa Messa.