È possibile viaggiare negli Stati Uniti senza visto? Qui ti diamo la risposta

Abbiamo buone notizie per i viaggiatori. Nonostante si parli di nuove ondate di pandemia in diverse parti del mondo, c’è una verità indiscutibile: i vaccini funzionano. Tra qualche mese il mondo comincerà a riprendere slancio e verranno recuperate alcune abitudini che abbiamo dovuto mettere da parte durante tutto questo tempo. Tra queste ci sono i viaggi, soprattutto quelli a lungo raggio.

Molti viaggiatori avevano in sospeso un viaggio in paesi come Messico, Giappone, Canada o Stati Uniti. L’opportunità di tornare in aereo per viaggiare verso luoghi lontani si avvicina ogni giorno di più, quindi è utile sapere cosa serve per intraprendere nuovamente un’avventura in paesi diversi.

È possibile viaggiare negli Stati Uniti senza visto?

Sì, se viaggi solo per turismo per meno di 90 giorni puoi recarti negli Stati Uniti senza visto con passaporto italiano, perché il nostro Paese fa parte di un gruppo di nazioni che esonera i propri cittadini dallo svolgimento di questo complicata e lunga procedura. D’altra parte, non va dimenticato che va richiesta l’autorizzazione ESTA, che si ottiene online e in modo molto semplice, che ha una validità di 2 anni. Puoi fare riferimento alla guida per ottenerla su questo sito.

Quello che va tenuto presente è che il passaporto deve avere una validità minima di oltre 6 mesi dal momento in cui verrà effettuato il viaggio, perché le autorità nordamericane potrebbero rifiutare l’ingresso nel Paese con un documento di viaggio prossimo alla scadenza.

Posso accedere agli Stati Uniti via terra dal Messico o dal Canada con l’ESTA? Sì, l’accesso negli Stati Uniti può essere effettuato con l’autorizzazione ESTA via terra, aria o mare. Alla frontiera con il Messico, potrebbero volerci diverse ore per attraversare il confine,

ma è a causa del numero di persone che ogni giorno attraversano il lato nordamericano dalla nazione azteca.

Il Messico non richiede il visto agli italiani e con l’ESTA puoi accedere agli Stati Uniti, così puoi visitare entrambi i paesi senza grosse complicazioni in un viaggio che, sicuramente, sarebbe uno dei più importanti di una vita.

Dopo tanti mesi di reclusione e limitazioni, sarebbe un premio, un dono meritato da godere con la massima intensità.