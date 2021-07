A Cropani domani una domenica dedicata alla lettura

Non va in vacanza la lettura in quel di Cropani. Domani, domenica 25 luglio 2021, si terrà, dalle ore 18,30, presso teatro del mare, secondo piazzale, un’ importante iniziativa culturale denominata ” Leggimi subito, leggimi prima”. La manifestazione, promossa da diverse agenzie educative, dall’amministrazione comunale e da alcuni volontari, è riservata ai bambini da zero a sei anni. Diversi studi lo confermano: chi legge da piccolo, spesso si conferma assiduo lettore anche da grande.