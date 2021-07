Nasce Cupla, coordinamento dei pensionati lavoro autonomo

Nasce anche in Calabria il “Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo (CUPLA)”. L’organismo sarà costituito dalle associazioni nazionali dei pensionati: Anap Confartigianato, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Cna Pensionati, alle quali fanno riferimento i pensionati e le persone anziane.

Le finalità del CUPLA sono in linea generale quelle di dare più forza e più incisività all’azione delle singole organizzazioni che lo compongono, attraverso iniziative comuni, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: favorire il riconoscimento pieno del ruolo dell’anziano nella società moderna; promuovere gli interessi e le istanze dei pensionati e degli anziani, realizzando una comune linea di azione verso le Istituzioni europee, nazionali, regionali e locali, con particolare attenzione alle specifiche e peculiari problematiche delle categorie rappresentate; attivare politiche sinergiche per la migliore tutela della condizione degli anziani ed un invecchiamento attivo e dignitoso per una società per tutte le età.

Regolamento e finalità del CUPLA saranno presentati martedì 27 luglio alle 11.30 nel corso di una conferenza stampa nella sede di Confartigianato Imprese Calabria, in via Lucrezia della Valle, alla presenza dei presidenti regionali delle quattro organizzazioni aderenti, del coordinatore nazionale del CUPLA e membro dell’ufficio di Presidenza Anap Confartigianato, Gian Lauro Rossi, e del presidente nazionale di Federpensionati Coldiretti Giorgio Grenzi.