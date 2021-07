L’Amministrazione comunale di Botricello premia il Maestro Froio

Sabato 24 luglio si è tenuta nella sala consiliare del comune di Botricello una cerimonia in onore del Maestro Francesco Rosario Froio, a cui il sindaco Michelangelo Ciurleo e il consigliere con delega alla Cultura Isabella Cisternino, a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, hanno consegnato una pergamena e una targa ricordo come “riconoscimento di profonda stima ed amicizia della nostra comunità nei suoi confronti, per la sua straordinaria ed operosa eccellenza nel campo della musica”.

Nel corso della serata, alla presenza dei Maestri Gianfranco Russo (Pianista e Direttore d’Orchestra) e Daniele Fabio (Chitarra), Federica Mazza (Violino),

Maestro Enza Greco (Canto), Consuelo Hafiz Rossi (Batteria), sono stati premiati gli allievi della Scuola di musica “Art’è studios Scholl of music” diretta dal Maestro Froio.

Si tratta di giovani talenti che in questi anni, sotto la guida del Maestro Froio, si sono distinti grazie alla loro bravura nella disciplina musicale.

Lo studio della musica sicuramente regalerà grandi soddisfazioni a questi giovani cittadini e l’amministrazione comunale di Botricello ha voluto riservare un appuntamento istituzionale tutto dedicato a loro.

L’auguro per questi ragazzi è quello di fare tanta strada continuando ad approfondire le loro passioni.

Sono stati premiati con “Certificazione Abrsm”

Alessandro Luciano, Emanuele Caccavaro, Antonia De Mare, Serena Puccio, Asia Ionà, Maria Elena Lupia, Marianna Pignanelli.

Inoltre sono stati consegnati gli Attestati Concerto a Emanuele Caccavaro, Antonia De Mare, Asia Ionà, Federica Lupia, Maria Elena Lupia Serena Puccio, Maria Teresa Viscomi, Marianna Pignanelli, Luca Martino, Maria Francesca Mercurio.