Nuovo avviso pubblico per il rilascio di una nuova concessione demaniale nel porto

È on line da venerdì, sull’albo pretorio del Comune, l’avviso pubblico per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima (pontili) all’interno del porto. Si monio dell’amministrazione, che fa seguito alla specifica manifestazione di interesse presentata dalla Catanzaro servizi, si invitano i soggetti interessati e in possesso dei requisiti a presentare entro le ore 12 del 2 agosto eventuali osservazione e/o domande concorrenti corredate dalla opportuna documentazione tecnico-amministrativa.