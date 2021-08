Come scegliere un’impresa edile per ristrutturare casa

Se abbiamo intenzione di ristrutturare casa, è molto importante scegliere la giusta impresa edile. Questa scelta è fondamentale perché da essa deriva anche la possibilità di realizzare al meglio il progetto che vogliamo mettere a punto per avere una casa ristrutturata. Il problema però è quello di riuscire a trovare un’impresa edile seria ed affidabile, per avere l’opportunità di non ritrovarsi ad affrontare determinate problematiche dopo che si è dato il via ai lavori. Inoltre dobbiamo tenere conto del fattore che insiste sul rapporto qualità prezzo, anche per far fede al budget che abbiamo a disposizione. Ma come fare a scegliere la migliore impresa edile? Ecco alcuni consigli a questo proposito.

Fare un progetto del lavoro

Per trovare imprese edili affidabili bisogna avere consapevolezza anche di ciò che si vuole realizzare. Ecco perché potrebbe essere importante mettere a punto un progetto dettagliato dei lavori, in modo da potersi poi raffrontare con gli esperti anche esprimendo le proprie esigenze.

Fare un progetto significa migliorare la comunicazione, vuol dire presentare dei dettagli sui quali i tecnici dell’impresa edile che sceglieremo potranno confrontarsi e misurarsi. Quindi significa avere delle idee chiare su ciò per cui lavorare e in questo modo possono aumentare le possibilità di avere un preventivo ben preciso, anche per tenere conto del budget.

Diffidare dai preventivi low cost

È sempre molto importante tenere in considerazione il rapporto qualità prezzo. Spesso infatti alcune imprese, per attirare il maggior numero di clienti, offrono dei preventivi low cost. Dobbiamo sempre tenere presente che certi lavori richiedono comunque delle spese.

Quindi, se il prezzo è troppo basso, può essere pure che poi nella realizzazione dei lavori si ricorra a dei materiali scadenti o può accadere che i lavori non vengano eseguiti correttamente. È meglio cercare di non risparmiare a tutti i costi, per ottenere dei risultati più efficienti.

Valutare i lavori svolti precedentemente

Sicuramente un’impresa affidabile, che lavora da tanti anni, avrà un portfolio di lavori realizzati che sarà contenta di mostrarci. Non è detto che tutti i lavori siano uguali, però visionare il portfolio dell’impresa a cui decidiamo di affidare la ristrutturazione della nostra casa potrebbe essere importante anche per valutare il suo grado di esperienza.

Magari possiamo scegliere di valutare lavori simili a quelli che abbiamo richiesto, per vederne il risultato finale e comprendere se veramente quella può essere l’impresa giusta che faccia al caso nostro.

Controllare i documenti

A volte occorre essere davvero puntigliosi e cercare di evitare che possano insorgere delle brutte sorprese. Per questo sarebbe essenziale controllare che la ditta edile a cui ci rivolgiamo sia in regola dal punto di vista burocratico. Ci sono vari documenti e abilitazioni che possono dimostrare che un’impresa edile sia correttamente strutturata.

Per cercare di avere una maggiore tutela, non esitiamo a visionare la presenza di una partita IVA e del DURC, che è il documento attraverso il quale un’impresa dimostra di assolvere gli oneri contributivi.

Chiedere dettagli su costi e tempi

Per cercare di essere completamente chiari fin dall’inizio e non cadere in equivoci di sorta, è molto importante riuscire a chiarire con gli esperti del settore quali potrebbero essere, almeno in linea generale, i costi da sostenere per la realizzazione di un lavoro.

Discutiamo anche dei metodi di pagamento e cerchiamo di chiedere dei dettagli anche per quanto riguarda i tempi che vengono stimati per concludere il lavoro di ristrutturazione che abbiamo chiesto di effettuare.

Cerchiamo di fare tutto ciò sempre con una certa serenità, esponendo le nostre esigenze. Questo atteggiamento darà anche la possibilità ai titolari dell’impresa di organizzarsi per soddisfare al meglio ciò che riteniamo sia fondamentale per noi.