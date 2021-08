A Soverato simbolica processione della Madonna a mare all’alba e senza seguito

E’ l’alba quando la Madonnina viene portata in mare per fare il giro della Baia di Soverato, ma senza la tradizionale processione, senza barche al seguito, a causa delle restrizioni dovute al perdurare della pandemia.

Un gesto simbolico ma non per questo meno importante nel suo significato più grande. Benedire quel mare che è risorsa per questa terra e per quanti lo amano e lo ritengono fonte di sostegno.