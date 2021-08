Il bene e la bellezza passano sempre dal cuore. Ultima serata di “Un libro nel borgo”

Nella serata di ieri si è conclusa la prima edizione della rassegna letteraria “Un libro nel borgo” che, come per il primo appuntamento del 24 luglio, ha avuto il suo svolgimento fra i ruderi della singolare “Collegiata” del caratteristico borgo di Simeri.

La rassegna, patrocinata dal comune di Simeri Crichi e sostenuta da diversi sponsor (libreria Ubik – gioielleria Megna), come in precedenza accennato è stata ideata da don Francesco Cristofaro, parroco della chiesa del paese “Santa Maria Assunta”, da sempre interessato alle conduzioni radio/televisive, nonché scrittore di numerosi libri.

Il secondo appuntamento, condotto nella presentazione da Mario Sei e dallo stesso don Francesco Cristofaro, ha ugualmente riservato delle particolari sorprese con graditi ospiti come la giornalista e conduttrice Mediaset Safira Leccese e i pittori calabresi Massimiliano Ferragina e Joseph Zicchinella. “In questa parte della rassegna, che è oramai giunta al termine- dice don Francesco – si parlerà del bene e della bellezza, due temi che ben si sposano fra loro”. Ed è proprio sulla bellezza dell’arte che in prima battuta si volgerà lo sguardo, con il pittore calabrese Massimiliano Ferragina che da tempo oramai risiede a Roma, ripercorrendo l’iter dell’artista che, con le innumerevoli mostre ed esposizioni, ha dato un’impronta determinante alla sua carriera seguendo quelle forti emozioni e stati d’animo che ha sempre voluto trasmettere mediante i suoi quadri.

Per l’occasione l’artista ha fatto dono alla comunità di Simeri di una tela raffigurante Santa Maria dell’Itria, a cui è intitolata la “Collegiata”.

L’arte ha poi avuto il suo proseguo con l’artista Joseph Zicchinella(lombardo di nascita ma cresciuto in Calabria) con l’esposizione di alcune sue opere realizzate con la particolare tecnica da lui denominata “transcollage”, la pittura che si unisce a materiali eterogenei inglobati con sottili lastre di plexiglas o diversamente applicati direttamente su tela tramite sezioni ed incastri, una produzione artistica che ha dato seguito ad un significativo percorso che nel 2001 venne inclusone i volumi dell’Enciclopedia “Treccani”.

La presenza della giornalista Safira Leccese ha scandito la parte dedicata al “libro” con la presentazione della sua ultima “fatica” letteraria “La ricchezza del bene. Storie di imprenditori fra anima e business” (Terra Santa edizioni). Un libro particolare ove si potrebbe dire che il protagonista sia proprio il “bene”. Come ha spiegato la scrittrice, alle volte le cose belle sono quasi scontate ed è così che prendendo come esempio dieci imprenditori, sono nate dieci belle storie. Sono storie vere che conducono, anche con i relativi sforzi da parte dei protagonisti, alla realizzazione di aziende che assumono quasi l’aspetto di “famiglia”, facendo del bene non solo ai propri dipendenti, ma all’intero contesto territoriale.

“Per la stesura del libro –afferma Safira Leccese nella conferenza stampa tenutasi nell’agriturismo “Terra Nostra” prima della serata finale – ho iniziato a contattare le diverse aziende, il mio è stato un lavoro alla “vecchia maniera” recandomi di persona nelle loro sedi e successivamente raccontando le storie quasi in modalità documentarista. Sono storie vere, dove comunque il “bene” è parte integrante sin dalla fase iniziale, perseguendo questo intento anche quando il successo è stato completamente raggiunto, imprenditori che dunque hanno guardato alle persone, alle relazioni e alla fiducia, perciò un business “creato” con l’anima”.

“Il bene – aggiunge la scrittrice – è una forma di ricchezza, di qualsivoglia tipo sia, economico, spirituale o altro ancora, ma è sempre un “bene universale” che genera e si rigenera ed è ciò che ha contraddistinto queste storie, storie che è bello raccontare perché educative ma soprattutto incoraggianti, il libro infatti è stato scelto come testo da seguire in alcune scuole, dove i ragazzi tramite remoto, hanno avuto la possibilità di avere contatti diretti con gli imprenditori, parte fondamentale per la loro conoscenza e input propositivo per il loro futuro”.

Di seguito gli artisti Ferragina e Zicchinella, hanno parlato della propria arte anche in virtù dell’eccezionale evento pandemico, un periodo certamente non felice per chi come loro dedica il tempo all’arte. Una sorta di “blocco creativo” vissuto da Massimiliano Ferragina, per fortuna pienamente superato grazie ad un particolare progetto, “Virus quotidiano”, ove le pagine del “Corriere della sera” si sono per lui tramutate in tela e così anche per Joseph Zicchinella con “Arte Eroica”, un progetto che ha visto le espressioni di svariati artisti chehanno realizzato le proprie opere nonostante il lockdown. Un messaggio importante dato da due artisti internazionali a cui si è aggiuntala manifestazione di quell’intima propulsione per la propria terra, nonostante siano operativamente lontani, mai ne hanno dimenticato le origini e la bellezza del territorio.

Come per la prima serata, particolari momenti dedicati alla lettura di brani dalla voce dell’attore Attilio Mela e anche in questa occasione non sono mancati intermezzi musicali e canori con la partecipazione dell’Orchestra di clarinetti “Massimo Torrefranca” del Conservatorio di Vibo Valentia diretta dal Maestro Tommaso Rotella. E ancora il coro polifonico “VocesJubilantes” diretto dal Maestro Antonio Sisca e la partecipazione del soprano Eleonora Giordano, il violinista Maestro Davide Rotella e la singolare voce di Annarita Ippolito, accompagnata alla chitarra dal Maestro Fabrizio Rotundo. Le coreografie sono state affidate a Maria Teresa Cosco e Fabiola Assisi.

Durante la serata una particolare performance da parte dei ragazzi/animatori del “Grest Estivo” della Parrocchia Santissimo Rosario di Sellia Marina, dedicandola al giovane Beato Carlo Acutis, definito quasi un “apostolo” nell’era moderna, la cui storia è stata introdotta nel libro della Leccese, sempre in virtù di quel bene che si mostra nella sua universale bellezza.

Dunque “il bene e la bellezza” fattori determinanti di questo appuntamento, due tematiche che certamente si possono riscoprire nella società e che molte volte s’intrecciano in una sempre attuale ricerca per quelle affinità che hanno costantemente riguardato “estetica e morale”.