Quanto costa la domanda per l’eTA Canada effettuata online? Istruzioni per l’uso

Per chi desidera recarsi in Canada, non è più necessario esibire il classico visto sul passaporto: la procedura di è infatti digitalizzata, con la semplice necessità di richiedere un’autorizzazione elettronica tramite modulo online.

Si tratta di una modalità piuttosto rapida e facile da eseguire, che consente di ottenere molto rapidamente l’autorizzazione eTA per entrare in Canada, tuttavia è necessario effettuare un versamento, così da poter trasmettere la richiesta alle autorità canadesi e ricevere l’autorizzazione a viaggiare.

Il costo dell’eTA Canada è comunque poco rilevante, in genere si aggira intorno ai 50 euro, e comprende la verifica dei dati e la convalida della richiesta, oltre alle spese dovute specificamente alla gestione online del servizio. Il pagamento deve essere effettuato una volta compilato il modulo, nel momento in cui si decide di inviarlo per la convalida.

La richiesta di eTA non necessita di una giustificazione e, una volta ottenuta l’autorizzazione, questa sarà valida per un periodo di cinque anni. Scaduto questo termine, sarà necessario ripetere di nuovo la procedura online, con relativo versamento.

Che cosa è l’autorizzazione eTA

Il visto eTA è un’autorizzazione elettronica di viaggio, che permette ai viaggiatori diretti in Canada di evitare la richiesta e l’ottenimento del visto. In pratica, così come avviene negli Stati Uniti con l’ESTA, anche l’eTA permette di entrare in Canada senza necessità di presentare domanda di visto e sottostare ai tempi burocratici. La procedura avviene infatti interamente online, necessita di pochi minuti per la compilazione del modulo, mentre la risposta di solito arriva entro un periodo di alcune ore. L’unico requisito per recarsi in Canada con l’eTA è quello di disporre di un passaporto biometrico o elettronico.

Ugualmente all’ESTA, anche per l’eTA è determinante che il periodo di soggiorno in Canada non superi i 90 giorni: al di fuori di questo periodo sarà necessario provvedere a munirsi di un visto classico specifico per giustificare il viaggio e la permanenza prolungata.

Questo significa che l’autorizzazione elettronica si rivela la soluzione ideale per tutti i viaggi di piacere, effettuati per finalità turistiche o magari perché si desidera andare a fare visita a parenti o amici.

La richiesta dell’autorizzazione elettronica comporta diversi vantaggi, tra cui il costo contenuto, la rapidità e semplicità della procedura e la possibilità di fare tutto tranquillamente da casa. Inoltre, l’autorizzazione, una volta ottenuta, si associa automaticamente al proprio passaporto elettronico: in pratica si tratta di una sorta di visto digitale, che verrà scansionato direttamente dalle autorità di controllo esibendo, appunto, il passaporto.

Come procedere alla richiesta dell’eTA

Per ottenere l’eTA, come si è visto, è sufficiente seguire la procedura online e compilare l’apposito form in tutte le sue parti. Una volta inseriti i dati personali, le informazioni riguardanti la propria situazione professionale e giudiziaria e un indirizzo email valido, la risposta arriverà in un periodo massimo di 72 ore.

Si tratta quindi di un metodo sicuramente valido e utile per velocizzare la procedura e partire al più presto. Ovviamente, se si pensa che il soggiorno in Canada potrebbe prolungarsi oltre i tre mesi, si consiglia di richiedere un visto classico.