Cerva, in pensione dipendente comunale molto conosciuto: il ragioniere Francesco Corea

Quando un dipendente comunale va in pensione, sono tante le storie da raccontare. La quiescenza di Francesco Corea è sinonimo a Cerva di umanità, serietà e competenza.Ieri, martedì 10 agosto 2021, il dipendente comunale originario della vicina Cropani è andato in pensione.

Traguardo personale, risvolti sociali.

Così il primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti: ” Va via una figura importante per il nostro comune. Significativo il contributo dato dal ragioniere Francesco Corea in termini di competenze, serietà e umanità. Ha collaborato con tutte le amministrazioni distinguendosi anche per precisione nella gestione dei fondi comunali .” L’ empatia abita da sempre nei piccoli paesi e scrive belle pagine di civismo.