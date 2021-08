Leo Club Catanzaro Host, Russo nuovo presidente

Alessio Russo è il nuovo presidente del Leo Club Catanzaro Host. La proclamazione è avvenuta nel corso della 33° charter.

“Veniamo da un anno di restrizioni – ha affermato Russo – in cui ci siamo dovuti adattare, come tutti, ad un nuovo modo di fare servizio. Per questo vorrei complimentarmi con il mio past presidente Maria Noto che, nonostante il periodo storico particolare, è riuscita a svolgere un anno leonistico in modo egregio, rivedendo e reinventando le varie attività, tutte svoltesi in maniera eccelsa. Adesso, ci auguriamo che questa situazione possa migliorare per tornare a fare service alla “vecchia maniera”, sul territorio, di persona, per guardare in faccia chi ci sta di fronte e non attraverso uno schermo. Abbiamo in programma tantissime attività che coinvolgeranno il mondo dello sport, della beneficenza e della cultura.”

“Uno dei miei obiettivi – ha evidenziato Russo – è quello di coinvolgere sempre più associati nell’interagire per il bene della città e del servizio in generale. Lo scambio di esperienze, di conoscenze, di progetti, di idee, non può che fare bene alla nostra associazione. Nella programmazione e nell’esecuzione dei nostri progetti auspichiamo una maggiore collaborazione anche con il Lions Club Catanzaro Host e con tutti gli altri Club Lions della zona, in modo tale che i nostri service siano più penetranti ed efficaci in tutto il tessuto sociale nel quale operiamo.”

Quattro le nuove socie del club: Martina Cristoforo, Laura Amelio, Alessandra Infante e Desirè Franconieri. I componenti del nuovo direttivo sono: Maria Noto (past presidente), Valentina Funaro (vice presidente), Eleonora Cusimano (segretario), Graziano Frijio (tesoriere) e Anna Paola Callipari (cerimoniere