Cremazione dei defunti: cosa è utile sapere a riguardo?

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, della prossima apertura di un impianto di cremazione a Reggio Calabria, presso il cimitero di Gallina, ma che cosa è necessario per procedere con la cremazione di una persona defunta?

Sono numerose le persone che si pongono questo quesito, reputando questa modalità di gestione delle salme particolarmente vantaggiosa, cerchiamo di fornire un quadro sufficientemente chiaro.

La dichiarazione di volontà da parte della persona defunta

È fondamentale che la persona defunta abbia espresso, quando era in vita, la propria esplicita volontà ad essere sottoposta a cremazione, tuttavia da questo punto di vista si sono registrate delle recenti novità.

Fino a poco tempo addietro, infatti, era necessario che la persona in questione manifestasse tale volontà tramite un apposito atto notarile, e ciò ovviamente costituiva anche un onere a livello economico, oggi invece si può dichiarare la propria volontà ad essere sottoposti a cremazione a seguito della propria morte anche all’interno del proprio testamento.

Il testamento, come noto, è un atto con cui una persona fisica dichiara le proprie volontà post-mortem, soprattutto per quel che riguarda l’assegnazione delle eredità, e tra le altre informazioni può oggi essere prevista, appunto, anche quella riguardante il desiderio di essere sottoposti a cremazione.

È utile sottolineare che tale dichiarazione di volontà va effettuata tramite il classico testamento olografo, ovvero quello che va scritto di pugno dalla persona che lo pone in essere.

Esiste anche un’ulteriore possibilità: se la persona defunta aveva questa specifica volontà per quel che riguarda la gestione della propria salma, ma non ha avuto modo di dichiararlo tramite atto notarile o tramite testamento, la dichiarazione può essere fornita anche dai familiari secondo delle specifiche modalità.

Formule innovative: il contratto in vita

Il contratto in vita è una formula molto conveniente a livello economico, ma soprattutto è considerata un gesto di affetto verso i propri cari in quanto li esonera da qualsiasi spesa e da qualsiasi incombenza burocratica, un aspetto, questo, destinato a rivelarsi senz’altro molto prezioso in un momento delicato quale un lutto.

Con il contratto in vita una persona non solo ha modo di dichiarare la propria volontà di essere sottoposta a cremazione una volta deceduta, ma può provvedere in piena autonomia anche al pagamento del servizio secondo una formula molto conveniente.

Il servizio, infatti, viene pagato in rate estremamente comode, “spalmate” in un lasso temporale molto lungo e, di conseguenza, ampiamente accessibili a livello economico.

Il tutto, avviene con una garanzia ulteriore: se la morte dovesse malauguratamente avvenire ancor prima che la persona abbia completato il pagamento delle rate dovute, le quote restanti verrebbero pagate integralmente da una società assicurativa, la quale viene inizialmente coinvolta nella stipula del contratto per fare in modo che il contraente sia assolutamente certo che il servizio acquistato verrà eseguito senza alcun onere per i propri familiari.

È questo, dunque, ciò che è più utile sapere circa la cremazione dei defunti; rivolgendosi ad un’azienda specializzata, ovviamente, sarà quest’ultima a provvedere a tutti gli aspetti logistici, come ad esempio il trasporto della salma presso l’impianto di cremazione più vicino.