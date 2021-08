Accanto a chi non può andare in villeggiatura: la mission estiva dell’associazione Tribunale difesa minori

Con lʼobiettivo di riscoprire la bellezza di stare insieme continuano infatti i progetti: “Ospedale allegro”, “Centro estivo il tappeto volante” e “Bottega dell’arcobaleno”. Di chi sta vivendo alcune piccole testimonianze di chi sta vivendo questa bellissima esperienza: Da Ospedale allegro, grazie alla disponibilità dei dottori F. Talarico , M.C. Galati , G. Raiola, D. Salerno, accanto alla nostra psicologa, sono ritornati in corsia anche i volontari. Mattia– portavoce dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica, chirurgia e pediatria- attraverso questa sua creazione, presenta lʼessenza delle iniziative.

Dal Centro estivo il tappeto volante, Hajir, nella sua straordinaria semplicità, afferma: “Che bello! Al centro non solo si gioca e si dipinge … Gli operatori ci hanno anche portato a visitare e osservare la nostra città con occhi diversi. Con le loro spiegazioni abbiamo fatto un viaggio nel passato e imparato a conoscere le storie che appartengono a statue, palazzi e tante persone importanti che hanno vissuto nella mia città”.

Dalla Bottega dellʼarcobaleno cinque mamme di origine marocchina che non hanno potuto raggiungere i loro cari nel paese di origine, con amore e diligenza, hanno continuato anche in estate a creare magneti artigianali unici e speciali ed oggi vi invitano ad accendere speranza e dignità gratificandole del loro lavoro .

Per sostenere le nostre iniziative si potrà acquistare, con una piccola offerta, i magneti solidali della bottega dell’arcobaleno esposti nei i seguenti esercenti commerciali : Tabacchi Via Indipendenza – Catanzaro. Bar caffetteria da Rocco Via Cosenza 4 – Catanzaro Lido. Hotel Niagara -Catanzaro Lido. Lido Mediterraneo Loc. Calalunga – Montepaone Lido. Lido il Corsaro- Satriano Marina. Hotel Rivabella- Davoli Marina. Puoi anche contribuire, con una piccola donazione al conto corrente postale numero 15189889 (detraibile fiscalmente) indicando nellʼintestazione: “Associazione Tribunale per la difesa dei diritti del minore”. Puoi anche regalare alcune ore del tuo tempo libero per arricchire le iniziative, chi vuole diventare volontario o un socio può contattare il seguente numero: 3931692898. Per ulteriori informazioni: Facebook: Associazione tribunale per la difesa dei diritti dei minori Instagram: difesadirittideiminori Sito web: dirittideiminori.it.