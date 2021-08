Come creare un sito web: i passi principali

Creare un sito web al giorno d’oggi è molto più semplice di quello che si creda, ma molto dipende dalla finalità per cui viene ideato. Un privato che necessita solamente di una vetrina personale infatti, ha sicuramente esigenze ben differenti da quelle di una grande organizzazione che intende acquistare credibilità sul web e magari vendere i propri prodotti o servizi. Questo è il motivo per cui il fai da te non sempre è la soluzione migliore in ambito digital, mentre in altri potrebbe rivelarsi la soluzione migliore. Vediamo insieme come creare un sito Web da zero.

Come fare un sito internet

Abbiamo detto che fare un sito Web da zero è possibile, ma anche che il fai da te è consigliato solamente in alcune situazioni. Questo significa che se il sito è di tipo personale e dunque limitato a una semplice vetrina, realizzarlo con le proprie mani è fattibile. Ad ogni modo, il primo passo da muovere è quello di pianificare magari attraverso una mappa mentale, la struttura del sito, e subito dopo decidere quali contenuti andranno pubblicati sul sito.

A questo punto sarà necessario scegliere una piattaforma per la pubblicazione,e chiaramente procedere con la creazione dei contenuti che andranno inclusi su ogni pagina. Una volta pianificato il tutto, il sito andrà ottimizzato in ottica SEO per ottenere il miglior posizionamento possibile sui motori di ricerca prima della sua pubblicazione. L’ultima fase consiste nella promozione del sito internet, assolutamente indispensabile soprattutto durante i primi mesi di vita.

Creare un sito internet: le conoscenze tecniche necessarie

Avere delle conoscenze tecniche per creare siti web è una condizionalità che varia sulla base del livello di funzionalità del sito. Sicuramente conoscere linguaggi di programmazione come HTML, CSS o Java Script è consigliato per ottenere il miglior risultato. Sotto questo aspetto, può rivelarsi molto proficuo seguire un corso formativo sul coding come quello offerto da aulab, che tra gli altri permette di seguire un corso per diventare sviluppatori Web e scoprire tutti i segreti dei linguaggi di programmazione più diffusi e utilizzati.

In alternativa esistono delle piattaforme che svolgono il ruolo di editor visuali. Si tratta di software online molto semplici da utilizzare, e che sotto l’aspetto grafico permettono di ottenere dei lavori anche piuttosto interessanti. Le stesse piattaforme offrono anche hosting e dominio, dunque si tratta di soluzioni all in one. Ma non è tutto oro quel che luccica. Molto spesso infatti, questi servizi mostrano dei limiti in termini di funzionalità, e di conseguenza per utilizzi professionali non rappresentano la scelta migliore.

Nonostante queste considerazioni però, dobbiamo precisare che questi creatori di siti web solitamente offrono dei pacchetti base totalmente gratuiti con cui prendere confidenza con la piattaforma, testarne la qualità e determinare se possono fare al caso proprio o meno. Anche sotto l’aspetto dei prezzi i creatori di siti si comportano piuttosto bene, con una spesa media mensile di circa 10 euro, quindi decisamente sostenibile.

Ad ognuno il suo sito

I creatori di siti Web possono rappresentare una buona soluzione per coloro che intendono solamente comparire sul web, magari per proporre la propria attività personale. Non sono da consigliarsi invece per le aziende che necessitano di un sito professionale, magari con e-commerce per la vendita dei loro prodotti e servizi. In queste situazioni occorrono una serie di conoscenze che come detto possono essere acquisite solamente con un certo tipo di formazione.

Non dobbiamo nemmeno dimenticare che apprendere linguaggi di programmazione, a prescindere dalla creazione del proprio sito internet, può aprire parecchi sbocchi nel mondo del lavoro, dal momento che le professioni digitali ad oggi sono quelle più richieste e in molti casi anche quelle meglio retribuite. Questo anche grazie ad una domanda che supera ampiamente l’offerta.