L’insonnia, un disturbo che colpisce sempre più donne

Al giorno d’oggi sono diversi i disturbi che rendono più faticosa la nostra quotidianità, in particolar modo quella delle donne. Più del 60% delle donne soffre di insonnia. Sei uno di loro? Imparare a combattere l’insonnia!

Pensando a quale potrebbe essere il nemico “storico” delle donne, la prima risposta che ci viene in mente è quasi sicuramente una: la cellulite, o più in generale il peso corporeo. Due problemi che danno sicuramente del filo da torcere al gentil sesso, ma che si fermano il più delle volte all’estetica e al rapporto con lo specchio.

Negli ultimi tempi è invece emerso un disturbo che colpisce sempre più donne e che coinvolge una serie di aspetti diversi (fisico, piscologico ed estetico), ovvero l’insonnia.

Più del 60% delle donne soffre di insonnia: non parliamo della singola “notte in bianco” che può capitare di tanto in tanto, dovuta a cause già note o prevedibili come aver bevuto troppo caffè durante il giorno.

Ci riferiamo invece a una difficoltà nel prendere sonno o nell’avere un ciclo di riposo ininterrotto, difficoltà che si presenta con una certa costanza, al punto da far diventare il rapporto con il sonno quasi sofferto.

Una percentuale quindi elevata, e che stupisce ancora di più se confrontata con quanto riscontrato negli uomini. Dettagli alla mano:

l’insonnia è più frequente nelle donne del 40%;

gli uomini tendono a riportare un solo sintomo di insonnia, laddove le donne invece possono avvertire diversi sintomi.

Una differenza che può far gridare all’ingiustizia nei confronti di Madre Natura, e che viene spiegata soprattutto con una questione ormonale. Il periodo della menopausa è emblematico, dal momento che è uno dei momenti più complessi per la donna, anche per i disturbi legati al sonno.

Come combattere l’insonnia

Laddove non ci siano problemi più seri da prendere in considerazione, quali accorgimenti possono aiutare a rendere il nostro rapporto con il sonno meno turbolento? Per fortuna gli esperti ci danno diversi suggerimenti per coronare il nostro sogno: svegliarci al mattino finalmente freschi e riposati.

L'ambiente della camera da notte è tra i primi aspetti da prendere in considerazione. L'arredamento e i colori dovrebbero aiutare a conciliare il sonno: sì quindi a tonalità tenui e rilassanti e a un'organizzazione della stanza che trasmetta un senso di ordine e serenità. Se si ha una particolare sensibilità alla luce e ai rumori, può essere molto utile iniziare ad utilizzare dei tappi per orecchie o una mascherina per gli occhi.

Insieme a un ambiente adatto al sonno, può essere utile avvalersi dei rimedi che la natura offre. Ognuno di essi agisce in maniera diversa e ha una differente efficacia, quindi può essere necessario provarne alcuni prima di trovare l’aiuto naturale più adatto al proprio fisico. Tra questi, i più comuni sono:

Valeriana

Melatonina

Olio di lavanda

Magnesio

Infine è una buona pratica, prima di andare a dormire, evitare di dedicarsi ad attività troppo intense: niente sport quindi né lavori che richiedono un’eccessiva concentrazione, anche al PC. Trascorrere qualche minuto regolando la respirazione e il rilassamento prima di andare a dormire non può che migliorare le condizioni per poter prendere sonno.

Perché arriva l’insonnia?

Non riuscire a dormire è un problema complesso, che difficilmente si limita a una singola causa.

Il fatto che negli ultimi anni sia aumentato il numero delle donne che soffre di questo disturbo dimostra che il cambiamento nello stile di vita ha inciso in misura determinante. Lo stress, l’ansia, i mille impegni che ormai costellano la vita di una donna a volte possono essere psicologicamente impegnativi da sostenere, anche se magari non ce ne accorgiamo.

Allo stesso modo, la tecnologia ha in parte contribuito a rendere più difficoltoso il rapporto con il sonno: lo smartphone o il tablet che spesso rimangono sul comodino accanto al letto, rendono più faticoso riuscire a prendere sonno, trasmettendoci quella sensazione inconscia di poter essere sempre “chiamati”. Per questo gli esperti consigliano di spegnere sempre i nostri dispositivi e addirittura di non lasciare né computer né tablet in camera da letto.

Nel lungo periodo, l’insonnia può portare a dei disagi importanti sia dal punto di vista psicologico che fisico. La sensazione di stanchezza, la variazione dei ritmi biologici e circadiani possono avere delle ricadute anche a livello estetico, rendendo il problema ancora più odioso per la donna. Per questo è importante parlare sempre con il proprio medico, laddove il disturbo si presenti con costanza e non venga risolto con rimedi o accorgimenti naturali.