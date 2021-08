L’intramontabile poesia del compagno di scuola, a 50 anni da quell’esame di maturità

Mezzo secolo. Questo il lasso di tempo che è passato da quando, nel lontano 1971, un gruppo di giovani baldanzosi e pieni di speranze sostenevano presso il Liceo Scientifico Luigi Siciliani di Catanzaro il loro esame di maturità.

Oggi, a distanza di 50 anni, una parte di quel gruppo ha deciso di fare un salto a ritroso, ritrovandosi per riaffermare quella sacralità che avvolge, da sempre, la figura del compagno di scuola e, con un tuffo al cuore, far riemergere quel passato remoto che è stata l’adolescenza.

Ed allora perché custodire gelosamente in un angolo del proprio cuore i ricordi di una giovinezza che non c’è più, perché restare condizionati dalla paura di essere giudicati per il diverso aspetto fisico, ormai segnato inesorabilmente dal tempo, o soppesati per la riuscita professionale e personale, quando si ha la possibilità di commuoversi, emozionarsi nel cogliere sguardi ormai persi, abbracciarsi, stringersi intorno ad un tavolo per scoprire, con curiosità, quanto e cosa sia avvenuto nella vita di ciascuno.

Che meravigliosa scoperta è sapere che tutti hanno le stesse motivazioni e che quello che sembra essere solo una cena tra signore e signori che hanno persino superato la fatidica mezza età è, invece, l’incontro straordinario di quelli che sono e resteranno per sempre i tuoi cari compagni di scuola.

Diceva qualcuno che rivedersi in questi casi è come mettersi davanti allo specchio e tutti sono attori di uno spettacolo che ha avuto inizio molto tempo prima…quel che è certo è che ognuno, chi più, chi meno, ha scritto una pagina importante della vita ciascuno, lasciando un segno che è parte intangibile del proprio vissuto personale.

Anche se molti mancano all’appello, questi sono i “ragazzi” che hanno avuto la possibilità di raccogliere l’invito alla storica rimpatriata che si è tenuta nell’incantevole cornice dell’Agriturismo Virgena in Località Petrusa di Squillace.

Franco Colosimo, Franco Cutruzzolà, Adriano Dominjanni, Annamaria Fazio, Enzo Ferraro, Pino Formaro, Nicla Fregola, Romano Gentile, Emilia Gigliotti, Lina Granato, Lello Scamardì, Massino Vasapollo.