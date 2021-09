Sconto della pena e liberazione anticipata: come orientarsi nelle richieste

Quando si ha a che fare con la giustizia penale si sente spesso parlare di sconto della pena e della liberazione anticipata, unitamente ad altri temi complessi.

Per chi non è addentro a questo mondo e non ha fatto studi specifici in materie giuridiche, alcuni termini e soprattutto molti di questi concetti possono essere di difficile comprensione così da sottovalutarne l’importanza nella richiesta ai fini della pena detentiva.

Quello che proveremo a fare in questo articolo è portare un po’ di chiarezza sull’argomento, anche se, in tutti questi casi, è sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti specializzati in diritto penale carcerario materia di elezione dello Studio Legale e Tributario dell’Avvocato Luisa Faillace, in grado di affiancarci e supportarci in ogni problematica di natura legale.

Che cosa sono lo sconto della pena e la liberazione anticipata

La liberazione anticipata consiste in uno sconto di pena disposto a favore del detenuto che abbia dato prova di buona condotta durante l’esecuzione della pena stessa.

Analizzando questo istituto possiamo dire che al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all’opera di rieducazione, è concessa una riduzione della pena da scontare.

Ma in che misura può avvenire questo sconto?

La liberazione anticipata si può riassumere concretamente in uno sconto di pena pari a 45 giorni per ogni semestre di pena già eseguita. Ogni semestre viene valutato autonomamente, secondo il principio “atomistico”. Questo vuol dire che la liberazione anticipata potrà essere concessa per un semestre e non concessa per un altro semestre. Se nel primo semestre il detenuto si è comportato bene, mentre nel secondo ha violato delle prescrizioni, la valutazione della liberazione anticipata per il primo periodo sarà autonoma rispetto a quella del secondo.

A questo concetto va aggiunto il non trascurabile dettaglio per il quale, al fine del computo del semestre che dà diritto alla riduzione, si tiene conto non solo del periodo di detenzione ma anche di quello trascorso in stato di custodia cautelare, come ad esempio per chi abbia trascorso del tempo agli arresti domiciliari, o di detenzione domiciliare.

E per chi sta scontando l’ergastolo?

Anche chi è stato condannato all’ergastolo può accedere ai benefici dello sconto di pena e della liberazione anticipata.

Ovviamente questo non vuol dire che la pena venga ridotta, ma molto più semplicemente i giorni di liberazione anticipata verranno considerati come già espiati, in questo modo il condannato potrà ottenere, in anticipo rispetto alle normali previsioni temporali, i permessi premio, la semilibertà o la liberazione condizionale.

Ma proviamo a spiegare meglio questo concetto aggiungendo alcuni elementi: chiunque stia scontando l’ergastolo può accedere alla liberazione condizionale solo dopo aver scontato almeno ventisei anni di carcere.

Tuttavia, per raggiungere questa soglia, possono essere calcolati anche gli sconti di pena, qualora il soggetto sia ritenuto meritevole di poter accedere a questi ultimi, e di conseguenza 45 giorni ogni sei mesi verranno considerati espiati grazie alla buona condotta.

Quindi, con un rapido calcolo, possiamo dire che l’ergastolano che abbia sempre mantenuto una buona condotta può ottenere la libertà condizionale dopo ventuno anni anziché dopo ventisei.

Chi decide e dove si presenta l’istanza?

Il magistrato di sorveglianza, previo parare non vincolante del pubblico ministero, decide sulla liberazione anticipata.

Il provvedimento viene emesso in camera in consiglio senza la presenza delle parti.

Contro l’ordinanza, entro dieci giorni dalla notifica, il difensore, l’interessato ed il pubblico ministero possono, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza.

Qual è l’obiettivo di questi provvedimenti

L’obiettivo di questa misura è quello di incoraggiare e favorire i buoni comportamenti da parte dei detenuti, premiandoli proprio con lo sconto di pena, anche al fine della riduzione della recidiva e del rinserimento sociale, quindi la funzione rieducativa della pena.