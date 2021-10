Trinken Haus campione della tappa del sud Burger Battle

Un altro successo portato a casa dai ragazzi del Trinken Haus.

Questa volta a misurarsi con altri concorrenti è stata la “Chef del Panino” Sara Ritrovato (foto), che a colpi di hamburger si aggiudica il primo posto nella Burger Battle, competizione nazionale che nella fiera di febbraio 2022 a Rimini decreterà il miglior panino d’Italia.

Il Trinken Haus, ormai certezza di qualità con panini e hamburger fatti in casa, fa registrare la città di Catanzaro come l’unica città calabrese che si presenterà alla competizione.

Andrea Rotundo titolare del Trinken Haus: “ È per noi motivo di orgoglio rappresentare la città in una competizione di così alto livello.

Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo primo traguardo importante e ora la mente rimane concentrata sulla super finalissima che si terrà a Rimini l’anno prossimo.

Per ora ci teniamo stretti questa vittoria che ci vedrà inseriti tra i primi 8 migliori panini d’Italia.”