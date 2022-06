Bosco “Li comuni” Catanzaro: lavori di messa in sicurezza, lettera per sospensione

“In relazioni all’oggetto essendo venuti a conoscenza che i lavori iniziati nei primi giorni dello scorso mese di marzo saranno sospesi a partire dal 1 giugno, si chiede quanto segue:

1) se corrisponde al vero che le maestranze finora impegnate saranno dislocate altrove per le azioni di prevenzione antincendi sul territorio regionale;

2) se le opere per la messa in sicurezza si bloccheranno, o si ricorrerà ad altre maestranze (in sostituzione di Calabria Verde) per non compromettere l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti dal progetto approvato con delibera commissariale n.961 del 15 dicembre 2021?

3) in tale frangente l’area rimarrà interdetta ai visitatori e quindi ancora sottratta all’uso della collettività?

4) se rimarrà interdetta chi vigilerà affinché non vi sia un uso improprio dell’area visto che di fatto la Pineta è frequentata, e di recente si è addirittura svolta una iniziativa pubblica riportata anche dai media locali?

Se il Bosco Li Comuni dovesse rimanere interdetto nei prossimi mesi si rende necessario almeno quanto di seguito indicato:

1) assicurare l’ordinario con una presenza adeguata di operatori, anche al fine di prevenire ulteriori incendi;

2) determinare a breve la riapertura parziale del parco “Bosco Li Comuni”, in particolare dell’area in prossimità della fontana da completare con opportuna staccionata e la collocazione di gazebi, tavoli, panche, e giochi per i bambini.

3) mettere in sicurezza l’arteria principale che conduce al Giardino Botanico che non ha subito danni dall’incendio e che quindi potrebbe essere utilizzato dalla collettività;

4) ripristinare l’illuminazione all’interno del parco e sulla strada provinciale, via Ferdinando Galiani;

5) riattivare la fontanella pubblica a ridosso della strada provinciale;

6) spostare il servizio di guardiania all’ingresso principale del parco e dotare gli operatori di un veicolo per la vigilanza;

7) convocare a breve le associazioni esistenti sul territorio che possono dare un contributo fattivo al recupero e all’utilizzo dell’area“.

Comitato spontaneo “Amici del Parco Li Comuni di Catanzaro”