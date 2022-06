Federsanità Anci Calabria in udienza con Papa Francesco

Si è tenuta ieri, sabato 4 giugno nella sala Clementina a Città del Vaticano l’udienza di una folta e rappresentativa delegazione di Federsanità Confederazione delle Federsanità Anci regionali, con Sua Santità Papa Francesco.

Per la Calabria hanno fatto parte della delegazione Giuseppe Varacalli, Presidente Federsanità Anci Calabria, Vincenzo La Regina, Commissario Straordinario Azienda Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, Antonio Graziano, Commissario Straordinario Asp Cosenza, Luigi Mandia, Direttore Sanitario Asp di Catanzaro, Matteo Galletta, Sanitario Asp di Vibo Valentia,

Vittorio Sestito Dirigente settore finanziario e dipartimento sanità regione Calabria e, Luisa La Colla responsabile della comunicazione per Federsanità Anci Calabria.

“Incontrare il Papa, un Capo di Stato, il Capo della Chiesa Cattolica, L’Uomo che rappresenta Cristo in terra, è stato per tutti un’emozione immensa.

Federsanità è lavoro giornaliero di management di Ospedali e Aziende Sanitarie e di amministratori comunali, è battaglie da combattere per il bene comune, è fare squadra ed organizzare iniziative per promuovere la cultura della salute, è spirito di condivisione ma è anche gratificazione -dice Giuseppe Varacalli, che continua- dopo un lungo e surreale periodo di pandemia quale gratificazione più grande poteva esserci per il lavoro che si svolge quotidianamente con impegno e abnegazione se non questo abbraccio, seppur virtuale, con Papa Francesco?”

Nel suo discorso Francesco parla della sanità pubblica e della sua importanza – “Farsi prossimi significa che non ci siano malati di ‘serie A’ e di ‘serie B’, mettendo in circolo le energie e le risorse affinché nessuno sia escluso dall’assistenza socio-sanitaria.

Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso e, perché continui ad essere pubblico e dunque gratuito”- fa un passaggio importante Francesco- “Tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all’umanità.” – lo dice con gravosità e continua – “prossimità, integralità e bene comune: vi consegno questi “antidoti”, con l’incoraggiamento a continuare a operare a servizio dei malati e dell’intera società” infine, affida tutti i presenti a San Giuseppe Moscati che possa essere guida nel lavoro quotidiano e donare la “sapienza del curare e del custodire”.