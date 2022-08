Leo Club Host, Valentina Funaro è il nuovo presidente

Durante la IV tappa del Calabria tour organizzata dal Distretto Leo 108YA, si è tenuta la 34esima charter night del Leo Club Catanzaro Host, durante la quale è avvenuto il “passaggio della campana” tra Alessio Russo (a.s. 21/22) e il nuovo presidente Valentina Funaro (a.s. 22/23).

Il nuovo direttivo per l’anno sociale 22/23 è così composto: presidente Valentina Funaro, past president Alessio Russo, Vice Presidente Eleonora Cusimano, Segretaria Anna Paola Callipari, Tesoriera Martina Cristofaro, Cerimoniera Desiré Franconieri.

“L’essere presidente è il momento di maggiore crescita per un socio Leo – ha affermato la neo eletta – è il momento di arrivo e di partenza per una nuova ed ulteriore crescita nell’associazione, nella vita, nella società. Una carica che richiede la capacità di essere leader, non sopra gli altri ma alla pari degli altri soci, guidandoli e condividendone le aspettative, i bisogni, i progetti, le idee, senza prevaricare nessuno ma cercando sempre il consenso di tutti”.

Nel corso della serata sono entrati tre nuovi soci (Gioele Consolante, Michele Gagiolini e Martina Gareri) e si è formalizzato l’ingresso di Desiré Franconieri. “Il club – ha affermato la presidente Valentina Funaro – si arricchisce di forze nuove che, sono certa, faranno un percorso splendido, aiutati da tutti gli altri soci. A loro voglio fare, fin da subito, i migliori auguri, nella certezza che il loro impegno segnerà un momento di miglioramento e di crescita per la nostra associazione.

Vivetevi a pieno l’associazione, partecipate attivamente, mettetevi in gioco, godetevi tutte le esperienze belle che tale associazione sa regalarvi e sono certa che domani non sarete uguali a quelli che siete oggi”.

Nel corso della serata, la presidente, dopo la proclamazione ha omaggiato il past presidente Alessio Russo con il martello simbolo dell’associazione, Andrea Scarpino con il pendente della carica di Leo Advisor, figura di collegamento tra i Lions e i Leo, e ha consegnato ai due soci uscenti per motivi d’età (Roberta Cinaglia e Alessio Russo) l’attestato di partecipazione.

“Per voi le porte di questo club saranno sempre aperte, nel nome dell’amicizia e dell’armonia. Noi abbiamo ancora bisogno di voi, della vostra esperienza, dei vostri consigli e del vostro contributo. Una volta che si è stati Leo, Leo lo saremo, lo sarete, per tutta la vita”.

“Tante le attività in progetto, alcune delle quali da programmare insieme ad altri Leo Club, con i quali dovremo certamente interagire per il bene della città e del servizio in generale. Lo scambio di esperienze, di conoscenze, di progetti, di idee, non può che fare bene alla nostra associazione”.

Ed infatti, il Leo Club Catanzaro Host non è rimasto fermo durante le vacanze estive ma ha organizzato congiuntamente al Leo Club Squillace Cassiodoro e al Leo Club Soverato e VjdS un aperitivo solidale che si è svolto il 23.08.22 presso il locale “Room21” di Soverato, il cui ricavato sarà in parte dovoluto ai bambini ospiti della casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di Fondazione Città Solidale. ”

Con questa l raccolta fondi vogliamo e speriamo di donare loro un sorriso, ricordando che spendersi per gli altri è la più grande gratificazione che un essere umano possa provare”.