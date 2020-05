E’ morto a Roma il pittore e scrittore catanzarese Tommaso Le Pera

Si è spento serenamente con i conforti religiosi, il noto scrittore e pittore Tommaso Le Pera. Il 9 marzo scorso aveva compiuto 96 anni. Le esequie si terranno alle ore 12 di lunedì 18 maggio 2020, nella chiesa di San Pio V, a Roma, dove viveva da tanti anni. Celebrano il figlio Don Donato Le Pera e gli arcivescovi mons. Mani e mons. Rossi; la celebrazione, cui parteciperanno le massime autorità, potrà essere seguita in diretta sul profilo Facebook di Don Donato Le Pera, alle ore 12 di oggi. La salma verrà traslata subito dopo nel cimitero di Barbarano Romano, nella Tuscia Viterbese, dove riposa la moglie Rita Ruggeri.

Originario di Cropani (Catanzaro), ha pubblicato innumerevoli opere letterarie e poetiche sulla Calabria, oltre ad avere esposto i sui quadri nelle più importanti gallerie italiane. Da qualche mese, con il sostegno del Credito Cooperativo Centro Calabria presieduto dal dott. Giuseppe Spagnuolo, è stato pubblicato il volume “Tommaso Le Pera una vita per l’arte” con una selezione delle sue maggiori opere letterarie, fra cui il romanzo “Fratima Fratima”, poetiche e pittoriche. Era in corso l’organizzazione della presentazione del volume, sia in Calabria che a Roma nella Biblioteca del Senato con la collaborazione del giornalista Riccardo Colao e del regista Eugenio Attanasio.

“Con la scomparsa di Tommaso Le Pera ci lascia il più grande cantore di Cropani e uno dei più grandi cantori della Calabria”, ha stigmatizzato il vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori sezione Calabria Luigi Stanizzi. “Dalla Calabria l’unico riconoscimento giunto in vita a questo grande artista ­– ha aggiunto – è il premio Mar Jonio, conferitogli nel 2001 insieme al grande regista Vittorio De Seta e al grande fotografo suo omonimo Tommaso Le Pera. Sarebbe doveroso per le istituzioni della nostra terra tributare gli onori dovuti ad un figlio di Calabria che ha speso la sua vita dedicando alla sua (e nostra) regione tutte le sue energie e la sua creatività”.