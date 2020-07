Riaprono museo e parco archeologico Scolacium

Da domani, martedì 21 luglio, tornano ad operare in sicurezza e a pieno regime il Museo e il Parco archeologico nazionale di Scolacium. Le due strutture, di cui è responsabile Elisa Nisticò, rimarranno aperte al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso e conseguente chiusura della biglietteria alle 19.00. Prosegue così, è scritto in una nota, “l’impegnativo processo intrapreso dalla Direzione regionale Musei della Calabria, guidata da Antonella Cucciniello, per riportare a livello pre Covid-19 l’offerta culturale delle strutture ad essa afferenti”.

Enormi sforzi sono stati fatti dalla Direzione regionale Musei della Calabria per rendere sicura la visita alle due strutture e per adeguarle ai protocolli sanitari previsti per la prevenzione e il contenimento del rischio di contagio epidemico da Coronavirus, anche sulla base dei principi di ‘sperimentazione, gradualità e sostenibilità’ dettati dal Mibact”.

Gli ingressi rimarranno contingentati – al fine di evitare gli assembramenti – e con l’obbligo di indossare la mascherina.

Saranno massimo 15 le persone che, a turno e con cadenza di un’ora, potranno entrare di volta in volta nel Parco. Non più di 5, invece, quelle che ad intervalli regolari di mezz’ora potranno visitare il Museo.