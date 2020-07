Al Piccolo del Politeama di Catanzaro casting del film L’altra vita

“Catanzaro sarà ancora una volta set cinematografico grazie ad una nuova produzione dal titolo “L’altra via”, opera prima del giovane Saverio Cappiello, che vede la firma della Picture Show del catanzarese Giuseppe Gallo”. Lo afferma il capogruppo di Catanzaro da Vivere, Ezio Praticò, che ha voluto presenziare ad un momento dei provini ospitati nel “Piccolo” del Teatro Politeama. “Si tratta di un lungometraggio – continua Praticò – sostenuto anche dalla Fondazione Calabria Film Commission, che sarà in gran parte girato nel Capoluogo e che attraverserà tutta la città, dalla zona dello stadio fino al quartiere Lido. Un’occasione per promuovere il nostro territorio e, al tempo stesso, per creare anche un indotto economico grazie alla presenza dei numerosi tecnici e professionisti che lavoreranno in Calabria”.

Il film racconta la storia di amicizia e confronto generazionale tra un calciatore professionista, idolo della tifoseria locale e un adolescente appassionato del pallone. Le loro vite si intersecano durante un’estate, sullo sfondo degli anni ’90 nella provincia di Catanzaro. “Ringrazio il management del Politeama – conclude Praticò – per aver concesso gli spazi del Politeama per ospitare una fase del casting coordinato dal regista e della produzione. Tanti sono stati i giovanissimi candidati finora provinati con la speranza di vivere un’importante esperienza. Sono sicuro che il produttore Gallo saprà, infatti, contribuire a valorizzare al meglio le potenzialità e i talenti che la sua città d’origine possono offrire dal punto di vista cinematografico”.