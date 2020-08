Pubblicato il primo libro della giovane catanzarese Lovely Silipo

È stata pubblicata da pochissimi giorni la raccolta di poesie della giovane studentessa catanzarese Lovely Paola Silipo. Il libro, dal titolo Le pedine della scacchiera (Fondazione Mario Luzi Editore, 2020), contiene alcune sue liriche, tra cui risulta presente anche qualche poesia premiata in diversi concorsi letterari ai quali ha partecipato negli scorsi anni, come il IX concorso internazionale di poesia “Città di Aqui Terme” e il “Premio Alda Merini”.

Accanita lettrice sin dalla più tenera età, diplomata al Liceo Classico Sirleto e attualmente frequentante la Facoltà di Psicologia di Catanzaro, la Silipo ha scoperto con il passare degli anni anche il gusto per la scrittura, cimentandosi in un settore senz’altro di nicchia, quello della poesia appunto. L’esigenza di scrivere è cresciuta con lei, ritenendo la scrittura un mezzo di comunicazione potente, attraverso il quale farsi comprendere e creare empatia, oltre a trasmettere la propria interiorità, esteriorizzandola. Il mondo della scrittura, infatti, rappresenta per la giovane autrice un rifugio, non soltanto per se stessa, ma anche per i lettori. Cosa che emerge chiaramente dalla raccolta, in cui traspare una varietà di sentimenti forti e autentici, comunicati con estrema schiettezza, condividendo i contrastanti sentimenti vissuti nella propria esperienza.