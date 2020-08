La serie “Involontaria” protagonista del Magna Graecia Film Festival

Una serie che ha saputo catturare il cuore di tanti giovani sarà presente al Magna Graecia Film Festival 2020 nella giornata del 5 agosto, con la presenza di tre dei suoi protagonisti: Ludovica Pagani, apprezzatissima showgirl e conduttrice radiofonica su Radio 105; Antonio Catania, attore di eccezionale prestigio e carriera, componente anche della giuria tecnica del Festival; Ugo Vivone, fondatore di Officine Buone e ideatore della serie.

La serie è frutto del progetto di Officine Buone, realtà no profit tra le più vivaci a livello nazionale, nata dall’impegno di giovani catanzaresi per avvicinare al volontariato le nuove generazioni e offrire momenti di vicinanza a chi vive un momento di difficoltà in oltre 50 ospedali e strutture di cura italiane.

La serie parla proprio di come aiutare gli altri sia, soprattutto per le nuove generazioni, un modo per aiutare sé stessi e per diventare esseri umani migliori.

La serie è andata in onda su MTV Italia e Now TV (Sky) ed è ora disponibile in formato integrale sul canale YouTube di MTV Italia.

Tra i protagonisti della serie anche gli Eugenio in Via di Gioia (autori della sigla e ospiti della serata di apertura del Festival sabato 1 agosto) e tantissimi altri personaggi dello spettacolo che hanno prestato il proprio talento per contribuire a questa serie con una caratteristica di cui Officine Buone è particolarmente fiera: è un raro esempio di serie tv con distribuzione nazionale con produzione totalmente no profit.

Appuntamento per Involontaria al Magna Graecia Film Festival il 5 agosto nell’Area Porto di Catanzaro Lido.