Il 12 agosto in piazza Procopio la “Serata dell’orgoglio santamarioto”

Una serie di patrocini e compartecipazioni a eventi di spettacolo e cultura sono state varate dall’esecutivo guidato da Sergio Abramo. Su proposta del settore Cultura, diretto da Antonino Ferraiolo, sentita la relazione dell’assessore Ivan Cardamone, la giunta ha concesso la compartecipazione alla rassegna “Estate in terrazza”, manifestazione estiva organizzata dalla cooperativa “L’arcobaleno dei sogni” in corso di svolgimento nella terrazza Matteo Saliceti, sul lungomare. Sempre l’assessore Cardamone ha relazionato sul patrocinio gratuito concesso al programma di attività socio-culturali, denominato “Tutti in terrazza”, che si terrà fra il 5 e il 12 agosto sulla terrazza Saliceti ed è promosso dall’associazione “Matteo ha vinto”. Il titolare della delega alla Cultura ha anche illustrato l’accettazione, da parte del Comune, della donazione del logo “Complesso monumentale del San Giovanni” realizzato dall’artista Pasquale Maria Molè.

Ok, inoltre, su relazione dell’assessore agli spettacoli, Alessandra Lobello, al patrocinio per la “Serata dell’orgoglio santamarioto”, evento organizzato il 12 agosto, in piazza Procopio, quartiere Santa Maria, dall’associazione “A funtaneddha”.

Via libera, infine, a 12 pratiche relative a giudizi di risarcimenti danni nei confronti che sono state elaborate dal settore Avvocatura, diretto da Saverio Molica, e relazionate dall’assessore al ramo, Danilo Russo.