“Scopri Catanzaro”, la città diventa interattiva e sarà promossa con un quiz

Promuovere, attraverso un gioco di ruolo multimediale, l’immagine e la visibilità del capoluogo calabrese a livello nazionale. Sostenere la ripresa turistica di Catanzaro incrementando la collaborazione concreta con gli albergatori e gli operatori del settore che operano in città. Sono gli obiettivi che si prefigge il game contest “Scopri Catanzaro”, progetto che la giunta comunale, presieduta da Sergio Abramo, ha approvato su proposta del settore Cultura, diretto da Antonino Ferraiolo, sulla base della relazione dell’assessore al Turismo Alessandra Lobello.

“Tramite un gioco interattivo sviluppato su una piattaforma multimediale e interattiva, Catanzaro e il suo territorio, le sue bellezze naturali, le sue peculiarità architettoniche, le sue risorse paesaggistiche verranno promosse in modo originale con una serie di quiz a punti che si terranno dal vivo e, on line, grazie a un’apposita app per smartphone”, hanno affermato il sindaco Abramo e l’assessore Lobello.

“Scopri Catanzaro” è un’iniziativa dell’amministrazione realizzata d’intesa con gli albergatori e gli operatori turistici della città. “Continua in maniera concreta la collaborazione con questo comparto, che intendiamo ringraziare per la disponibilità, realizzando un’altra idea mirata allo sviluppo delle potenzialità turistiche del capoluogo”, hanno aggiunto Abramo e Lobello.

Il contest, prodotto dall’azienda Planet multimedia di Milano, leader nel settore dei format multimediali e interattivi nel campo del gaming, è un progetto che si articolerà per due mesi con un programma settimanale che prevede “Battle quiz”: sfide 24 ore su 24 su argomenti promozionali relativi al territorio, come enogastronomia, prodotti tipici, arte, storia, personaggi, curiosità, proverbi e sport. Cinque “Global quiz” a settimana con l’obiettivo di promuovere un particolare argomento. Due “Live quiz show” a settimana su argomenti del territorio presentati da artisti locali che decreteranno anche i vincitori. Un “Live quiz show” finale del progetto con la proclamazione dei vincitori assoluti.

Con il contest, Catanzaro entrerà per un anno intero nel circuito nazionale di promozione “Scopri l’Italia”