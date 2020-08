Luoghi del cuore FAI, si può sostenere anche il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro

C’è anche il Parco della Biodiversità Mediterranea tra i “Luoghi del Cuore” che è possibile votare grazie all’iniziativa nazionale, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che permette ai cittadini di segnalare e sostenere quei luoghi del territorio al quale si è particolarmente legati e per i quali si vorrebbero intraprendere azioni di tutela, promozione e valorizzazione.

Per la città di Catanzaro è dunque possibile votare on-line, fino al prossimo 15 dicembre, come “Luogo del Cuore”, la Torre Cavallara (CLICCA QUI PER VOTARE), che domina l’intero il Golfo di Squillace e che attualmente si trova al 55° posto della classifica FAI con 1482 e il Parco della Biodiversità (CLICCA QUI PER VOTARE) che, con i suoi 60 ettari di terreno, rappresenta la grande area verde custodita proprio nel cuore della città.

Varietà di fiori, piante e animali, insieme agli ambienti che permettono di ospitare eventi culturali, sportivi e ludici, fanno del parco catanzarese un vero angolo verde del cuore dalle infinite potenzialità di crescita e ulteriore valorizzazione. Con gli attuali 165 voti si colloca nella classifica FAI al 664° posto, ma il contesto naturale in cui sorge e si articola, frutto di un intervento di ingegneria naturalistica sulla vecchia azienda della Scuola Agraria del capoluogo, il panorama che può essere osservato insieme alle distese verdi alle quali si alternano moderne e originali istallazioni artistiche, emozionano i suoi visitatori tanto da richiederne la sua ulteriore salvaguardia attraverso la campagna più importante di sensibilizzazione sul valore del patrimonio artistico e naturalistico italiano, finalizzata ai luoghi da non dimenticare.

Un semplice click, dopo una veloce registrazione al sistema, permetterà quindi di votare questi affascinanti e importanti luoghi cittadini, in attesa di scoprire il prossimo aggiornamento della classifica.

