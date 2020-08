A Sellia consueto appuntamento con la cerimonia della consegna delle Spighe Verdi

Con o senza pandemia, il 17 agosto non è mai un giorno banale per il paese di Sellia.

E se negli anni passati migliaia erano i visitatori per sagra dell’olio d’oliva, anche quest’anno, nonostante restrizioni, non mancheranno motivi di interesse comunitario.

Lunedì prossimo, 17 agosto 2020, c’è in agenda la cerimonia di consegna delle Spighe verdi 2020, con collocamento delle bandiere ricevute da Foudation for Enviromental education per impegno del piccolo borgo per l’ambiente. Prenderanno parte all’evento anche sindaci e amministratori di tutta la Provincia.

Non mancherà il primo cittadino Davide Zicchinella che, come da promessa e prima di issare la bandiera in piazza, sfreccerà sulla teleferica con tanto di bandiera delle spighe verdi, importante riconoscimento internazionale per comuni dell’area interna.

Nella stessa serata musei aperti, presentazione del libro “A un metro da voi” dell’avvocata e giornalista Daniela Rabia e performance musicale degli Open Space: 17 agosto diverso, ma sempre foriero di emozioni in quel di Sellia, unico paese della provincia di Catanzaro con encomio spighe verdi .